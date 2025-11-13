Эксперт разнес идею создать рейтинг автошкол

По мнению Кадакова, уровень популярности автошкол никак не повлияет на подготовку водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эффективность создания рейтинга автошкол сомнительна. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, отметив, что такая идея не нова и вряд ли приведет к значимым результатам.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставит МВД право разработать критерии для составления рейтинга лучших автошкол. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при определении позиций в рейтинге автошкол будут принимать во внимание результаты экзаменов их учеников и участие выпускников в дорожно-транспортных происшествиях.

«У нас уже пытались предлагать эти „рейтинги“ всего подряд, не получилось», — сказал Кадаков. Его слова прозвучали в эфире радио Sputnik.

Продолжение после рекламы