Эксперт разнес идею создать рейтинг автошкол

Автоэксперт Кадаков: идея рейтинга лучших автошкол сомнительна
13 ноября 2025 в 23:09
По мнению Кадакова, уровень популярности автошкол никак не повлияет на подготовку водителей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эффективность создания рейтинга автошкол сомнительна. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, отметив, что такая идея не нова и вряд ли приведет к значимым результатам.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставит МВД право разработать критерии для составления рейтинга лучших автошкол. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при определении позиций в рейтинге автошкол будут принимать во внимание результаты экзаменов их учеников и участие выпускников в дорожно-транспортных происшествиях.

«У нас уже пытались предлагать эти „рейтинги“ всего подряд, не получилось», — сказал Кадаков. Его слова прозвучали в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что в автошколах не обучают управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии, игнорированию сигналов светофора или выполнению обгона по встречной полосе. Тем не менее подобные нарушения имеют место. По его мнению, распространенность курсов вождения не оказывает положительного влияния на уровень безопасности на дорогах.

