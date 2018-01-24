21:39 24 января 2018 1

Прокуратура запросила десять лет для Никиты Белых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых может сесть в тюрьму на восемь лет, полагает председатель московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев.

Напомним, ранее прокурор Марина Дятлова запросила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима. Экс-глава Вятки обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказания по этой статье — 15 лет тюрьмы.

Однако, если нет серьезных отягчающих обстоятельств, то прокурор обычно запрашивает в районе десяти лет, рассказал Князев «URA.RU».

«Для Улюкаева просили такой же срок при получении примерно такой же суммы денег. Скорей всего суд снизит меру наказания, которую потребовал прокурор. Адвокат же не зря работал. Я думаю, дадут в районе восьми лет», — говорит Князев.

На оправдательный приговор он не рассчитывает: процент оправданий по уголовным делам в России стремится к нулю, а в деле, по которому проходит Белых, их вообще не было, говорит Князев.

В декабре 2017 года восемь лет тюрьмы получил экс-министр финансов Алексей Улюкаев. Он стал первым министром новой России, который отправился в колонию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На смягчение приговора не повлияет даже ухудшившееся в тюрьме состояние здоровья экс-губернатора. «В законе есть список болезней, из-за которых нельзя отбывать наказание. В основном, речь идет об онкологических заболеваниях. Смягчающим обстоятельством может стать признание вины, но его не было», — отмечает юрист.

Белых стал заложником дела Улюкаева считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Сейчас любой судья сто раз подумает, прежде чем выносить более мягкий приговор, чем был у Улюкаева. Чтобы к нему не возникло вопросов. Если бы не было Улюкаева, возможно, Белых стоило бы рассчитывать на более мягкий приговор», — рассказал политолог «URA.RU».

Он напомнил случай с новосибирским экс-губернатором Василием Юрченко, который осенью 2017 года получил условный приговор за превышение должностных полномочий. «Это был позитивный сигнал губернаторскому корпусу. Руководители регионы были в сильном напряжении, ведь тогда шли аресты в Марий Эл и других регионах», — напоминает эксперт.

Ранее от уголовной ответственности ушел министр обороны Анатолий Сердюков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Он считает, что экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер и экс-руководитель Сахалина Александр Хорошавин, которые были задержаны за год до Белых (в 2015 году) могут рассчитывать на менее суровое наказание. «Чем позже будет их приговор, тем на более мягкое решение они смогут рассчитываться, ведь тем дальше в памяти у судей будет решение по Улюкаеву», — полагает Салин.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков наоборот пояснил «URA.RU», что требование сурового наказания Белых — сигнал о том, что борьба с коррупцией ведется по самому жесткому сценарию. «Как и в случае с Улюкаевым, речь идет о больших сроках и строгом режиме. Причем в обоих случаях — как с Улюкаевым так и с Белых — подобный приговор может привести к гибели обоих в суровом заключении. Но обвинение действует подчеркнуто жестко. Если вспомнить дело Васильевой, многомиллиардные хищения в Минобороны, то для всех фигурантов все кончилось очень хорошо, небольшими сроками, а то и вовсе условными. Сейчас мы видим ровно обратную картину», — сказал эксперт.

По его мнению, это говорит о том, что чиновникам посылают мощный сигнал — правила игры изменились, лояльность больше не спасает от коррупции: «И самое важное — губернатор больше не неприкасаемая фигура, губернатор — всего лишь чиновник, который либо является винтиком в большой машине государства, либо, если не будет играть по этим правилам, окажется уязвим и будет жестко наказан».

Напомним, в конце ноября 2017 года прокуратура запросила 13 лет колонии для экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.