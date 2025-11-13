Ямал участвует в разработке новых законов для Арктики на международном форуме

Итогом форума станет резолюция с предложениями по улучшению законодательства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Санкт-Петербурге открылся 11 Международный арктический правовой форум, где представители Ямала участвуют в разработке законодательных инициатив для развития Арктической зоны РФ. Мероприятие собрало федеральных чиновников, парламентариев и экспертов из арктических регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В Санкт-Петербурге проходит XI Международный арктический правовой форум „Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты“. Участие в форуме принимают представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители органов государственной власти арктических регионов и местного самоуправления, а также экспертных, научных и предпринимательских сообществ», — пишут на сайте.

За два дня участники форума обсудят правовые аспекты инфраструктурного развития, инвестиционный климат и сохранение традиционного уклада жизни коренных народов Севера. Особое внимание уделят молодежной повестке — в хакатоне (мероприятие в формате «мозгового штурма») участвуют команды из Тюмени и Санкт-Петербурга, включая ямальских студентов.

Продолжение после рекламы