Депутатам Госдумы год не дают работать в Свердловской области

17:34 26 февраля 2018 0

Депутаты Госдумы хотят плотнее сотрудничать со свердловской властью, но не могут Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В феврале исполнился ровно год со дня проведения совещания под председательством свердловского губернатора Евгения Куйвашева, на котором было принято решение наладить тесное взаимодействие правительства области с избранными от региона депутатами Госдумы. Разработать механизм такого взаимодействия было поручено первым заместителям главы области. Но система до сих пор не заработала в полную силу.

Как сообщили «URA.RU» несколько свердловских федеральных парламентариев, с февраля 2017 года по сегодняшний день депутатский корпус был приглашен только на одно расширенное заседание регионального правительства. Об остальных проходящих в кабинете министров мероприятиях депутаты не извещаются, в число докладчиков на них не включаются.

К депутатской вертикали Павла Крашенинникова вопросов ни у кого нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Конечно, мы продолжаем заниматься законотворческой деятельностью в рамках созданной [самым высокопоставленным депутатом Госдумы, избранным от Свердловской области] Павлом Крашенинниковым „депутатской вертикали“. Исполнительные власти региона продолжают в соответствии с действующим законодательством подавать заявки на участие в тех или иных федеральных программах. Мы договаривались, что нас будут привлекать ко второму процессу, информируя нас об уходящих в правительство РФ документах. Это нужно, чтобы мы системно задавали при обсуждении заявок на федеральное финансирование вопросы, лоббировали их на всех стадиях прохождения. Мы просили держать нас в курсе всех шагов, особенно при разработке проектов федеральных бюджетов. Но такой механизм так и не заработал», — пояснил свердловский парламентарий.

«Подтверждаю, что год назад нас действительно собирали в резиденции и говорили о взаимодействии, — пояснил «URA.RU» депутат госдумы Андрей Альшевских. — Скоординировать совместную работу было несложно. Уже тогда было понятно, что четвертая неделя каждого месяца у нас региональная. На это время можно было назначать любые мероприятия в Екатеринбурге, на которых напитывать нас фактурой для работы в Госдуме. Но этого нет. Не могу сказать за всех, могу сказать только за себя.

За год меня ни разу не приглашали на заседания как правительства области в целом, так и на мероприятия в рамках отдельных министерств».

Коллега Альшевского на условиях анонимности считает, что ситуация действительно сложная, но не носит катастрофический характер. «Если надо что-то порешать один на один, то возможность порешать есть. Но приглашений на мероприятия, информирования о документообороте между областным и федеральными правительствами как не было, так и нет. Явно это чья-то недоработка», — отметил парламентарий. По его словам, в конце 2017 года после съезда «Единой России» депутаты Госдумы напомнили руководителям области о данном им обещании. И получили в ответ обещание, что «недоработка по данному вопросу будет исправлена, а взаимодействие — „реанимировано“».

Александр Петров советует коллегам занимать более активную позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У свердловского депутата Госдумы Александра Петрова несколько иное мнение. Он заявил корреспонденту «URA.RU», что исправно получает множество приглашений принять участие в различных мероприятиях в Свердловской области. И из-за сложного графика работы вынужден от некоторых из них даже отказываться. Петров заверил, что всегда получает аудиенцию у руководителей региона. Он предложил коллегам не ждать, когда их позовут на то или иное совещание, а самим проявлять больше инициативы в установлении контактов с областными чиновниками.

Некоторые парламентарии рассказывают не только о недопонимании с областными чиновниками, но и о случаях отказа в предоставлении им информации по депутатским запросам. По неофициальным данным, они обсуждают возможность обращения по данным фактам с жалобами в прокуратуру и суды.

Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов не видит проблем во взаимоотношениях руководителей региона с парламентариями. «Органы государственной власти, администрация губернатора Свердловской области максимально открыты для населения и депутатов любых уровней — от местных дум до Государственной Думы РФ. Уровень вовлеченности депутатов в жизнь области зависит исключительно от их искреннего желания. А придумать проблемы [в отношениях между исполнительной и законодательной властью] может каждый».

Другой региональный чиновник дал более резкую оценку критике со стороны федеральных думцев: «Это не областные власти не зовут депутатов, а некоторые депутаты не хотят работать. И прикрывают свою бурную имитацию деятельности подобными заявлениями. В качестве позитивного примера приведу депутата Сергея Бидонько, который всегда активно участвует в правительственных комиссиях, в том числе по проблемам обманутых дольщиков».