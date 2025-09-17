Бесплатный проезд и кешбэк на питание: для чего нужна карта школьника в Екатеринбурге

В Свердловской области действует карта школьника, которая с 1 сентября предоставляет бесплатный проезд на общественном транспорте, а также дает кешбэк на школьное питание. Подробнее о том, как пользоваться ЕКАРТой и для чего она еще нужна, можно узнать в материале URA.RU.
Бесплатный проезд
С 1 сентября в Екатеринбурге начал действовать бесплатный проезд для детей с 7 до 18 лет, которые обучаются в детских садах, школах, в колледжах и других средних специальных учебных заведениях, а также дополнительных образовательных программах. Студенты вузов не входят в данную категорию и не могут рассчитывать на бесплатный проезд.
Однако для пользования льготой нужно оформить подтверждающие документы. Это может быть справка из школы, студенческий билет или персональная электронная карта учащегося (ЕКАРТа).
Помимо бесплатного проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях, школьникам по электронному проездному билету доступны безлимитные льготные поездки на метро стоимостью 200 рублей в месяц. Проездной билет может быть записан только на персональную карту учащегося. Подать заявление на тарифа на льготный можно на сайте или обратиться в отделение ЕКАРТы.
Карта школьника действует до достижения учащимся 15 лет. После этого возраста продлять ЕКАРТу необходимо ежегодно до 15 сентября на текущий учебный год. Продление карты бесплатно.
Если ребенок предъявил подтверждающие документы, но получил отказ в бесплатном проезде, нужно запомнить время, номер маршрута и остановку, чтобы обратиться с жалобой на Платформу обратной связи или в администрацию Екатеринбурга.
Кешбэк на питание
При пополнении лицевого счета ребенка по услугам школьного питания с помощью ЕКАРТы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк 5%. Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2025 года в Екатеринбурге, Лесном и Каменске-Уральском. Максимальная сумма кешбэка, который начисляется клиенту, составляет не более 500 рублей в месяц. Родителям в личном кабинете также доступно ежедневное меню.
Как получить кешбэк
Перед оплатой нужно зарегистрироваться в Программе лояльности АО «НСПК», используя номер телефона, с которого будет проходить оплата через СБП. Пройти регистрацию можно на сайте или в мобильном приложении «Привет!», а также на портале school.ekarta-ek.ru или в мобильном приложении «ЕКАРТА Школьные сервисы». Кешбэк также предусмотрен родителям дошкольников в Екатеринбурге за присмотр, уход, а также платные услуги в детских садах.
Как оформить карту школьника
Оформить ЕКАРТу школьника можно в отделении или онлайн на портале oplata.ekarta-ek.ru. Требуется заполнить заявление на изготовление карты и согласие на обработку персональных данных, а также предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (с 14 лет паспорт РФ, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт родителя)
- справку из образовательного учреждения
- фото будущего держателя
- чек об оплате изготовления карты школьника (220 рублей, можно оплатить на сайте ЕКАРТы или в пункте Сервиса приема платежей «Фрисби»).
Срок изготовления карты — 30 дней.
Получить карту можно в любом удобном отделении, которые располагаются по адресу:
- Ленина 101/2 (здание Уральского института металлов)
- Машиностроителей, 75
- Отто Шмидта, 58 (здание Института международных связей, каб. 307)
- Монтерская, 3 лит. 50 (здание ПФ Чкаловского района)
Отделения открыты с 10:00 до 19:00. Перерыв с 14:00 до 15:00. В субботу-воскресенье выходной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!