Комарова получила от аборигена подарок с пометкой «Ты у меня одна!»

14:35 18 марта 2018 0

В ХМАО полным ходом идет голосование на выборах президента РФ 2018 Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова в компании государственного федерального инспектора Дмитрия Кузьменко и главы города Ханты-Мансийск Максима Ряшина одной из первых приняла участие в голосовании на выборах президента РФ 2018 года.

Избирательный участок для голосования, в котором глава региона отдала свой голос одному из кандидатов на пост президента страны, был открыт в здании Дома культуры «Красный октябрь» в двух минутах ходьбы от югорского «Белого дома». Комиссия начала свою работу с восьми утра, в главном холле была организована развлекательная программа — аниматоры в русских народных костюмах под музыку встречали граждан. Коридор направо от главного холла вел к месту приема анкет викторины в честь 900-летия Югры.

Ровно в 8:30 утра Наталья Комарова в компании Дмитрия Кузьменко вышла из здания югорского правительства и отправилась на избирательный участок, где ее уже ждал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Комарову и Кузьменко научили рисовать на имбирных пряниках ФОТО: Игорь Волосин

Наталья Комарова первой взяла бюллетень и зашла в избирательную кабинку, следом за ней это сделал Кузьменко. После голосования высокопоставленная делегация отправилась в сторону приема анкет викторины, но по пути к нему Максим Ряшин предложил губернатору поучаствовать в фестивале по рисованию съедобной краской на имбирных пряниках.

В компании детей Наталья Комарова и Дмитрий Кузьменко приступили к этому оригинальному процессу. А вот Ряшин от участия отказался, пообещав, что обязательно попробует свои силы позже. «Вдруг у меня получится лучше, чем у губернатора, а это не правильно», — отшутился мэр.

Мастер-класс продлился около семи минут, за это время Наталья Комарова раскрасила имбирную матрешку в бело-голубые цвета. Затем делегация отправилась в зал для сдачи анкет викторины. Вместе с Дмитрием Кузьменко попытать удачу в розыгрыше и показать свои знания в истории Югры пришел его сын. Организатор показала молодому парню, куда нужно ставить галочки, и он, не читая заданий, заполнил правильно все пункты. Самому Дмитрию Кузьменко повезло меньше, он признался, что долго искал ответы, и ему для этого пришлось много времени провести в интернете.

Как сообщила агентству сама Наталья Комарова, она не верит в свою удачу, но хотела бы выиграть автомобиль. «Квартира у меня есть, а вот от выигрыша машины я бы не отказалась», — прокомментировала глава региона.

Губернатору ХМАО на выборах подарили табурет ФОТО: Игорь Волосин

После сдачи анкет глава региона поспешила покинуть избирательный участок. Дмитрий Кузьменко объяснил агентству, что губернатор готовится к перелету в другие муниципалитеты ХМАО. « В планах губернатора на сегодня посещение Сургута и Нижневартовска, а я продолжу работу в Ханты-Мансийске. Буду следить за ходом голосования», — прокомментировал федеральный инспектор.

Уже на выходе из избирательного участка губернатора остановил представитель коренных жителей ХМАО, который подарил Наталье Комаровой табурет, сделанный своими руками с надписью: «Ты у меня одна!». Такой же табурет, но без надписи был подарен Максиму Ряшину, который обещал забрать подарок позже.

После отъезда Натальи Комаровой на избирательном участке, традиционно вместе со своей семьей, появился председатель окружной думы Борис Хохряков. Он также отправился в зал голосований и отдал свой голос, сообщив, что «сильной России нужен сильный президент».

Как заявил «URA.RU» Борис Хохряков, от участия в викторине он воздержался, несмотря на то, что знает ответы на все вопросы. «Не дай бог выиграю. А вот вся моя семья обязательно поучаствует», — прокомментировал спикер окружной думы.