На дорогах появились машины-клоны: нарушают одни, штрафуют других

Машины-клоны стали большой проблемой, признают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Национальный автомобильный союз предложил аннулировать штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации. В организации заявили о нелегитимности этой системы, ссылаясь на то, что автомобилистов наказывают из-за снимков машин-клонов. По мнению представителей союза, это дает основания предположить, что полученные фотоматериалы зачастую не отсматриваются сотрудниками ГИБДД.

Как пояснил «URA.RU» вице-президент организации Антон Шапарин, сейчас фиксируется немало случаев, когда законопослушные автовладельцы получают штрафы за нарушение правил дорожного движения: «У человека автомобиль стоит в гараже, а штрафы ему приходят. Речь идет об одинаковых госномерах, причем подчас марка транспортного средства не совпадает. Например, у одной женщины был Hyundai, а штрафы она получала за Mercedes c аналогичными номерами». По словам Шапарина, речь идет об автомобилях-двойниках, которые стали распространенной проблемой.

Автомобилисты предлагают аннулировать штрафы, которые оформляются при помощи камер фотофиксации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сейчас не составит труда купить в интернете любой номер. За деньги вам его изготовят. Во многих случаях совпадают только регистрационные знаки, а марка машин — другая. Но все материалы с камер фиксации по закону должны просматриваться сотрудниками ГИБДД. Они должны обнаружить, что на снимке — клон. Этот автомобиль должен сразу же объявляться в розыск. На практике такого не происходит, и клонов никто особо не ловит», — пояснил собеседник агентства. По этой причине в Национальном автосоюзе полагают, что система нелегитимна: «Разобраться с машинами-клонами можно буквально за считанные часы: объявить в розыск и при помощи системы „Поток“ задержать их. Пока же следует аннулировать уже выписанные штрафы».

Проблема машин-двойников не надумана, подтверждают автовладельцы. Москвичка Ксения Изотова рассказала «URA.RU», что у ее автомобиля — Mazda 3 — был обнаружен клон:

«Мне позвонили из полиции и сказали, что мою машину нашли. Я удивилась, поскольку и не теряла ее, вот только что приехала на ней на работу. Оказалось, что полный двойник моего автомобиля задержали в Волгоградской области — совпадала модель, госномер, цвет.

Однако у сотрудников ГИБДД возникли подозрения насчет vin-номера, им показалось, что он перебит». В дальнейшем выяснилось, что в Москве действительно был угнан аналогичный автомобиль и для дальнейшей продажи «замаскирован» под машину Ксении.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин подтвердил «URA.RU», что проблема автомобилей-клонов стала в последнее время еще более острой: «Думаю, что в большинстве случаев люди таким образом пытаются уйти от многочисленных штрафов». Он полагает, что Госавтоинспекция должна разобраться с проблемой.

К системе фотофиксации накопилось немало претензий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил «URA.RU», что систему фото- и видеофиксации «необходимо упразднить до наведения порядка». «Подобные истории ставят под сомнение законность существования такой системы. По сути, она превратилась в очень успешный коммерческий проект, который, правда, не имеет никакого отношения к повышению безопасности дорожного движения. Ни один бизнес в стране не является настолько прибыльным», — пояснил Травин.

Источник в одном из региональных управлений ГИБДД сообщил «URA.RU», что некоторые водители пытаются обжаловать штрафы с камер. «Но на самом деле отменяются единицы постановлений, основная масса выписывается на законных основаниях. Думаю, вся проблема в том, что камер стало очень много, поэтому количество штрафов также стремительно возросло, это раздражает и пугает автомобилистов, особенно тех, которые привыкли часто нарушать», — пояснил собеседник агентства.

«URA.RU» направило запрос в МВД России с просьбой обозначить свою позицию по данному вопросу, однако на момент публикации редакция ответа не получила.