О чем мечтают курганские политики перед Новым годом?

Александр Ильтяков оценил подарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские политики рассказали, какие обещания дают себе перед наступлением Нового года. Своими мечтами партнеры и друзья «URA.RU» поделились во время традиционного предновогоднего вручения подарков.

В канун 2020 года курганские VIP получили от «URA.RU» уникальную обложку на паспорт «Гражданин Урала». На изготовленной из современного экологичного материала обложке дизайнеры уместили символы всех уральских городов.

Обложка выполнена из экологичной износостойкой бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Жалко, паспорта с собой нет, но обязательно примерю», — оценил подарок депутат Госдумы Александр Ильтяков. Обложку он тут же поместил во внутренний карман пиджака и заявил, что давно дал себе зарок: «Главное — не останавливаться в саморазвитии и не терять время даром». Он добавил, что будет придерживаться тех же принципов в наступающем году.

Во время вручения подарка председатель курганской городской думы Игорь Прозоров рассказал, что пообещал себе в 2020 году заняться спортом. Сенатор Елена Перминова сообщила, что дала зарок выкроить немного времени на отдых. А вот депутат Госдумы Василий Шишкоедов поставил себе задачу в наступающем году «активно работать на позитив».

Промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов отметил, что хочет больше внимания уделять внукам. «У меня старшая внучка на вопрос сватов о делах пожаловалась, что муж бабушки со мной не играет, даже не дедом меня назвала», — со смехом рассказал Муратов.

Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов заявил, что никаких обещаний себе не дает. «Я уже не в том возрасте, чтобы давать зароки. Самое главное, чтобы мои коллеги после отдыха активно взялись за работу, заказов у нас много», — отметил он.

«Буду совершенствовать английский, есть необходимость», — рассказал генеральный директор Варгашинского завода ППСО, депутат областной думы Владимир Казаков.

Евгений Кафеев подарил в ответ варенье собственного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Не садить много картошки и помидоров. Когда наступает весна, хочется, чтобы земля не пустовала, а потом все лето, когда полю, окучиваю, „пасынкую“, поливаю — сожалею. Урожай собираю на небольшую армию и раздаю знакомым и друзьям», — поделился вице-спикер областной думы Евгений Кафеев. Журналистам «URA.RU» он подарил яблочное варенье собственного изготовления. «Теща собирала, а я варил», — рассказал депутат.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал «URA.RU», что планирует в 2020 году заниматься строительством сгоревшего храма в Чимеево. «Будет лучше, чем был», — пообещал он. Также своей задачей на предстоящий год он назвал просвещение жителей региона. «Нужно вернуть высокое духовно-нравственное сознание, тогда и проблем в обществе станет меньше», — подчеркнул он.