О чем мечтают курганские политики перед Новым годом?

Курганские политики рассказали, какие обещания дают себе перед наступлением Нового года. Своими мечтами партнеры и друзья «URA.RU» поделились во время традиционного предновогоднего вручения подарков.
В канун 2020 года курганские VIP получили от «URA.RU» уникальную обложку на паспорт «Гражданин Урала». На изготовленной из современного экологичного материала обложке дизайнеры уместили символы всех уральских городов.
«Жалко, паспорта с собой нет, но обязательно примерю», — оценил подарок депутат Госдумы Александр Ильтяков. Обложку он тут же поместил во внутренний карман пиджака и заявил, что давно дал себе зарок: «Главное — не останавливаться в саморазвитии и не терять время даром». Он добавил, что будет придерживаться тех же принципов в наступающем году.
Во время вручения подарка председатель курганской городской думы Игорь Прозоров рассказал, что пообещал себе в 2020 году заняться спортом. Сенатор Елена Перминова сообщила, что дала зарок выкроить немного времени на отдых. А вот депутат Госдумы Василий Шишкоедов поставил себе задачу в наступающем году «активно работать на позитив».
Промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов отметил, что хочет больше внимания уделять внукам. «У меня старшая внучка на вопрос сватов о делах пожаловалась, что муж бабушки со мной не играет, даже не дедом меня назвала», — со смехом рассказал Муратов.
Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов заявил, что никаких обещаний себе не дает. «Я уже не в том возрасте, чтобы давать зароки. Самое главное, чтобы мои коллеги после отдыха активно взялись за работу, заказов у нас много», — отметил он.
«Буду совершенствовать английский, есть необходимость», — рассказал генеральный директор Варгашинского завода ППСО, депутат областной думы Владимир Казаков.
«Не садить много картошки и помидоров. Когда наступает весна, хочется, чтобы земля не пустовала, а потом все лето, когда полю, окучиваю, „пасынкую“, поливаю — сожалею. Урожай собираю на небольшую армию и раздаю знакомым и друзьям», — поделился вице-спикер областной думы Евгений Кафеев. Журналистам «URA.RU» он подарил яблочное варенье собственного изготовления. «Теща собирала, а я варил», — рассказал депутат.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил рассказал «URA.RU», что планирует в 2020 году заниматься строительством сгоревшего храма в Чимеево. «Будет лучше, чем был», — пообещал он. Также своей задачей на предстоящий год он назвал просвещение жителей региона. «Нужно вернуть высокое духовно-нравственное сознание, тогда и проблем в обществе станет меньше», — подчеркнул он.