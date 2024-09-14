Дмитрию Медведеву 59 лет: самые яркие цитаты политика о «ублюдках и выродках» и не только

Медведев допустил возможность ядерного удара в ответ на действия Запада

14 сентября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев 14 сентября отмечает 59-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-президент России, глава партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечает своем 59-летие. Политик часто идет на контакт с народом и не стесняется озвучивать свои мысли, связанные с международной политикой в своем telegram-канале. После 2022 года его цитаты начали приобретать более жесткий характер. В его риторике все чаще фигурируют такие формулировки как «ублюдки», «твари», «клоуны» и другие тезисы. Высказывался он и о потенциальном ядерном ударе, отмечая, что Россия проявляет терпение в вопросе ядерного ответа. URA.RU вспоминает биографию политика, параллельно приводя наиболее яркие цитаты Медведева. Был лидером с детства Дмитрий Медведев, известный российский политический деятель, родился и вырос в Ленинграде в семье ученых. Его отец, Анатолий Афанасьевич Медведев, был профессором в местном технологическом институте, а мать, Юлия Вениаминовна, преподавала русский язык и работала экскурсоводом. Корни семьи Медведева уходят в Курскую область, где его дед служил во время Великой Отечественной войны и занимался партийной работой на Кубани. Медведев гордится своим происхождением, отмечая искренность и принципиальность своего деда, который был преданным идеям социализма. Детство Дмитрия Медведева прошло в ленинградском районе Купчино, на улице Белы Куна. Учился он в местной школе № 305. В школьные годы Дмитрий Медведев проявил себя как лидер и ученик с хорошими оценками, особенно интересовавшийся литературой, химией и физикой. Однако круглым отличником он не был. Его учителя предсказывали ему успешную карьеру, не ожидая, однако, такого стремительного взлета. Помимо академических достижений, Медведев увлекался музыкой. По воспоминаниям одноклассников, тот любил музыку, как зарубежную (Scorpions, Led Zeppelin, AC/DC, Nirvana), так и отечественную, например группу «Песняры». Занимался Медведев и спортом, особенно греблей на байдарках. Учеба в университете и первые связи После окончания школы в 1982 году, Дмитрий Медведев продолжил свое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета, начав с вечернего отделения из-за недостаточного количества баллов, но уже через год перевелся на дневное. Его страстью стало гражданское право, и он был активным и общительным студентом, не чуждым студенческих развлечений. В университете Медведев выделялся не только учебными достижениями, но и участием в жизни студенческого сообщества. Вместе с ним учились будущие выдающиеся политики и юристы, такие как Константин Чуйченко, Николай Винниченко, Артур Парфенчиков и Антон Иванов. Во время учебы он познакомился с Анатолием Собчаком, что оказало значительное влияние на его дальнейшую карьеру. Работал дворником Дмитрий Медведев отличался высокой успеваемостью и был одним из лучших студентов своего курса, что обеспечивало ему повышенную стипендию. Однако для полноценной жизни этого было недостаточно, и он подрабатывал дворником и работал в стройотряде летом. После получения диплома он продолжил свое образование в аспирантуре и одновременно работал ассистентом на кафедре гражданского права. В 1990 году Медведев успешно защитил диссертацию и получил привлекательное рабочее предложение. Начало карьеры Работа с Собчаком и Путиным В конце лета 1990 года началась новая глава в жизни Дмитрия Медведева, когда Анатолий Собчак, тогдашний председатель Ленинградского городского совета народных депутатов, пригласил его стать своим советником. Это позволило Медведеву совмещать работу с научной деятельностью. Вскоре к команде Собчака присоединился и будущий президент страны Владимир Путин, который возглавил группу помощников и советников, будучи выходцем из спецслужб. Дмитрий Медведев начинал свою политическую карьеры со знакомства с Анатолием Собчаком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После избрания Собчака мэром Ленинграда, Путин стал его заместителем, а Медведев, устав от политики, вернулся в университет. Однако он продолжал сотрудничать с командой Собчака в качестве внештатного эксперта. До 1999 года Медведев сочетал академическую карьеру с консультационной работой в мэрии и даже занимался бизнесом. Приглашение в правительство и влияние на жизни Переломным моментом стал звонок от Игоря Сечина, на тот момент заместителя руководителя администрации президента России, в октябре 1999 года. Это привло Медведева в Москву, где он начал работать в правительстве. Медведев вспоминал о том, как новая работа дала ему возможность влиять на жизнь миллионов людей. Сначала ему предложили заместителя руководителя аппарата кабмина, но вскоре он перешел в администрацию президента. На тот момент Путин уже стал президентом страны. В администрации президента Медведев быстро продвигался по служебной лестнице, заняв должность заместителя руководителя, а затем возглавил ее. Параллельно он работал в «Газпроме», где провел восемь лет. В 2005 году Медведев перешел в правительство на пост первого вице-премьера, где принял активное участие в реализации национальных проектов, что стало началом его политической карьеры. Дмитрий Медведев проработал в «Газпроме» около восьми лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Медведев — президент России Назначение Дмитрия Медведева на пост первого вице-премьера в 2005 году многими было воспринято как старт его предвыборной кампании к президентским выборам 2008 года. В то время Владимир Путин не имел возможности баллотироваться на новый срок, и в числе потенциальных преемников рассматривались Медведев, премьер Виктор Зубков и вице-премьер Сергей Иванов. Дмитрий Медведев стал президентом России в 2008 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Свобода лучше несвободы», — такую цитату Медведев сделал в 2008 году на Красноярском экономическом форуму. Так прокомментировал принцип политики российского государства. В конце 2007 года Медведев был выдвинут на пост президента ведущими политическими партиями страны, что было озвучено на встрече с Владимиром Путиным. На следующий день Медведев заявил о своем намерении предложить Путину пост премьера в случае своего избрания, и вскоре он был официально выдвинут кандидатом на съезде «Единой России». «Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас, а все, что я говорю, — в граните отливается», — это изречение Медведев озвучил в 2009 году. Тогда он перебил гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова, попытавшегося дать Медведеву пояснение на его «реплику». Политика нового президента Победив на выборах с результатом свыше 70% голосов, Медведев стал президентом России 2 марта 2008 года, став самым молодым главой государства с 1917 года. СМИ называли последующее назначение Путина главой правительства «рокировкой». «Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить», — таким образом Медведев отреагировал на жалобу предпринимательницы в 2008 году. В период президентства Медведева произошло множество значимых событий, включая обострение грузино-осетинского конфликта, создание «Сколково», переименование милиции в полицию. Также он застал внесение поправок в Конституцию. «Барак, отдыхай! Ты хорошо сделал свою работу!» — так в 2010 году Медведев прокомментировал содержание телефонного разговора с американским президентом Бараком Обамой. В интервью прессе Дмитрий Анатольевич тогда, в частности, сказал, что его американский коллега «находится на отдыхе». Поэтому он пожелал тому хорошо отдохнуть «Либеральные» взгляды Несмотря на то что общественное мнение часто связывало Медведева с либеральными взглядами, сам он заявил о своих консервативных убеждениях. Эксперты предполагали, что после завершения его президентского срока политическая ситуация в стране может сместиться от прогрессивных изменений к более стабильному курсу. «Денег нет, но вы держитесь», — эту цитату от Медведева население страны услышало 23 мая 2016 года. Глава правительства произнес ее, когда одна из местных жительниц пожаловалась, что пенсии не индексируются, а «восьми тысяч рублей для жизни недостаточно». Медведев в ответ на это заявил: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». От президента до Совбеза Дмитрий Медведев не стал баллотироваться на второй президентский срок, что соответствовало ожиданиям общественности. Ранее Владимир Путин говорил о том, что решение о кандидатуре на следующие выборы будет принято совместно с Медведевым. В 2011 году Медведев предложил кандидатуру Путина на пост президента и выразил готовность перейти в правительство. В результате в 2012 году он возглавил правительство России и стал председателем «Единой России», заменив Путина. В 2018 году его вновь назначили на пост председателя правительства. Дмитрий Медведев стал председателем партии «Единая Россия» в 2011 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В январе 2020 года Медведев вместе с кабмином подал в отставку на фоне предложений Путина о внесении изменений в Конституцию. Медведев заявил, что президенту необходима полная свобода для реализации этих задач. После отставки он получил должность заместителя председателя Совета безопасности России, где теперь контролирует поручения президента и участвует в формировании внешнеполитического курса страны. Риторика Медведева после начала СВО В контексте специальной военной операции на Украине, начавшейся в конце февраля 2022 года, Дмитрий Медведев активизировал свое присутствие в информационном пространстве, заняв резко ультрапатриотическую позицию. Медведев регулярно делится в telegram-канале своими мнениями, критикуя Запад за эскалацию конфликта, не стесняясь резких выражений. Он использовал такие эпитеты, как «западная псарня» и «кучка безумных нацистов-наркоманов», а также упоминал возможность ядерного удара. «У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны», комментировал политику Запада Дмитрий Медведев. Об этом он писал в своем telegram-канале. Предпочитает общаться на понятном языке Вопрос о том, кто стоит за публикациями в социальных сетях, стал предметом обсуждения среди общественности. Сам Медведев подтвердил свое непосредственное участие в ведении аккаунтов, отметив, что стиль сообщений ясно указывает на это. Он признал, что его высказывания могут звучать недипломатично, но подчеркнул, что предпочитает общаться на понятном и прямом языке, чтобы информация была доступна и понятна всем. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в „Телеграм“ такие резкие. Отвечаю: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркивал Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев активно идет на контакт с населением страны в своем telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наиболее яркие цитаты политика за последние годы «Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам. <…> Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — писал Дмитрий Медведев. «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. <…> А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», — говорил он. «С началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты», — так Медведев озвучивал набеги на православные храмы на Украине. Также он высказался по поводу требований ввести санкции против патриарха Кирилла. «С Россией так не получится. Они [западные поитики] это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем», — говорил Медведев о политике США и европейских стран. «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое», — высказывался зампред Совбеза. «Пойдет ли на переговоры богомерзкий клоун и б. президент б. Украины?», — высказывал свое отношение к украинскому лидеру российский политик. Он отмечал, что потенцитальные переговоры не станут концом СВО. «Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей. <…> Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — говорил Медведев об украиснких солдатах, которые издевались над военнопленными. Дмитрий Медведев на параде Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент России, глава партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечает своем 59-летие. Политик часто идет на контакт с народом и не стесняется озвучивать свои мысли, связанные с международной политикой в своем telegram-канале. После 2022 года его цитаты начали приобретать более жесткий характер. В его риторике все чаще фигурируют такие формулировки как «ублюдки», «твари», «клоуны» и другие тезисы. Высказывался он и о потенциальном ядерном ударе, отмечая, что Россия проявляет терпение в вопросе ядерного ответа. URA.RU вспоминает биографию политика, параллельно приводя наиболее яркие цитаты Медведева. Дмитрий Медведев, известный российский политический деятель, родился и вырос в Ленинграде в семье ученых. Его отец, Анатолий Афанасьевич Медведев, был профессором в местном технологическом институте, а мать, Юлия Вениаминовна, преподавала русский язык и работала экскурсоводом. Корни семьи Медведева уходят в Курскую область, где его дед служил во время Великой Отечественной войны и занимался партийной работой на Кубани. Медведев гордится своим происхождением, отмечая искренность и принципиальность своего деда, который был преданным идеям социализма. Детство Дмитрия Медведева прошло в ленинградском районе Купчино, на улице Белы Куна. Учился он в местной школе № 305. В школьные годы Дмитрий Медведев проявил себя как лидер и ученик с хорошими оценками, особенно интересовавшийся литературой, химией и физикой. Однако круглым отличником он не был. Его учителя предсказывали ему успешную карьеру, не ожидая, однако, такого стремительного взлета. Помимо академических достижений, Медведев увлекался музыкой. По воспоминаниям одноклассников, тот любил музыку, как зарубежную (Scorpions, Led Zeppelin, AC/DC, Nirvana), так и отечественную, например группу «Песняры». Занимался Медведев и спортом, особенно греблей на байдарках. После окончания школы в 1982 году, Дмитрий Медведев продолжил свое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета, начав с вечернего отделения из-за недостаточного количества баллов, но уже через год перевелся на дневное. Его страстью стало гражданское право, и он был активным и общительным студентом, не чуждым студенческих развлечений. В университете Медведев выделялся не только учебными достижениями, но и участием в жизни студенческого сообщества. Вместе с ним учились будущие выдающиеся политики и юристы, такие как Константин Чуйченко, Николай Винниченко, Артур Парфенчиков и Антон Иванов. Во время учебы он познакомился с Анатолием Собчаком, что оказало значительное влияние на его дальнейшую карьеру. Дмитрий Медведев отличался высокой успеваемостью и был одним из лучших студентов своего курса, что обеспечивало ему повышенную стипендию. Однако для полноценной жизни этого было недостаточно, и он подрабатывал дворником и работал в стройотряде летом. После получения диплома он продолжил свое образование в аспирантуре и одновременно работал ассистентом на кафедре гражданского права. В 1990 году Медведев успешно защитил диссертацию и получил привлекательное рабочее предложение. В конце лета 1990 года началась новая глава в жизни Дмитрия Медведева, когда Анатолий Собчак, тогдашний председатель Ленинградского городского совета народных депутатов, пригласил его стать своим советником. Это позволило Медведеву совмещать работу с научной деятельностью. Вскоре к команде Собчака присоединился и будущий президент страны Владимир Путин, который возглавил группу помощников и советников, будучи выходцем из спецслужб. После избрания Собчака мэром Ленинграда, Путин стал его заместителем, а Медведев, устав от политики, вернулся в университет. Однако он продолжал сотрудничать с командой Собчака в качестве внештатного эксперта. До 1999 года Медведев сочетал академическую карьеру с консультационной работой в мэрии и даже занимался бизнесом. Переломным моментом стал звонок от Игоря Сечина, на тот момент заместителя руководителя администрации президента России, в октябре 1999 года. Это привло Медведева в Москву, где он начал работать в правительстве. Медведев вспоминал о том, как новая работа дала ему возможность влиять на жизнь миллионов людей. Сначала ему предложили заместителя руководителя аппарата кабмина, но вскоре он перешел в администрацию президента. На тот момент Путин уже стал президентом страны. В администрации президента Медведев быстро продвигался по служебной лестнице, заняв должность заместителя руководителя, а затем возглавил ее. Параллельно он работал в «Газпроме», где провел восемь лет. В 2005 году Медведев перешел в правительство на пост первого вице-премьера, где принял активное участие в реализации национальных проектов, что стало началом его политической карьеры. Назначение Дмитрия Медведева на пост первого вице-премьера в 2005 году многими было воспринято как старт его предвыборной кампании к президентским выборам 2008 года. В то время Владимир Путин не имел возможности баллотироваться на новый срок, и в числе потенциальных преемников рассматривались Медведев, премьер Виктор Зубков и вице-премьер Сергей Иванов. В конце 2007 года Медведев был выдвинут на пост президента ведущими политическими партиями страны, что было озвучено на встрече с Владимиром Путиным. На следующий день Медведев заявил о своем намерении предложить Путину пост премьера в случае своего избрания, и вскоре он был официально выдвинут кандидатом на съезде «Единой России». Победив на выборах с результатом свыше 70% голосов, Медведев стал президентом России 2 марта 2008 года, став самым молодым главой государства с 1917 года. СМИ называли последующее назначение Путина главой правительства «рокировкой». В период президентства Медведева произошло множество значимых событий, включая обострение грузино-осетинского конфликта, создание «Сколково», переименование милиции в полицию. Также он застал внесение поправок в Конституцию. Несмотря на то что общественное мнение часто связывало Медведева с либеральными взглядами, сам он заявил о своих консервативных убеждениях. Эксперты предполагали, что после завершения его президентского срока политическая ситуация в стране может сместиться от прогрессивных изменений к более стабильному курсу. Медведев в ответ на это заявил: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Дмитрий Медведев не стал баллотироваться на второй президентский срок, что соответствовало ожиданиям общественности. Ранее Владимир Путин говорил о том, что решение о кандидатуре на следующие выборы будет принято совместно с Медведевым. В 2011 году Медведев предложил кандидатуру Путина на пост президента и выразил готовность перейти в правительство. В результате в 2012 году он возглавил правительство России и стал председателем «Единой России», заменив Путина. В 2018 году его вновь назначили на пост председателя правительства. В январе 2020 года Медведев вместе с кабмином подал в отставку на фоне предложений Путина о внесении изменений в Конституцию. Медведев заявил, что президенту необходима полная свобода для реализации этих задач. После отставки он получил должность заместителя председателя Совета безопасности России, где теперь контролирует поручения президента и участвует в формировании внешнеполитического курса страны. В контексте специальной военной операции на Украине, начавшейся в конце февраля 2022 года, Дмитрий Медведев активизировал свое присутствие в информационном пространстве, заняв резко ультрапатриотическую позицию. Медведев регулярно делится в telegram-канале своими мнениями, критикуя Запад за эскалацию конфликта, не стесняясь резких выражений. Он использовал такие эпитеты, как «западная псарня» и «кучка безумных нацистов-наркоманов», а также упоминал возможность ядерного удара. Вопрос о том, кто стоит за публикациями в социальных сетях, стал предметом обсуждения среди общественности. Сам Медведев подтвердил свое непосредственное участие в ведении аккаунтов, отметив, что стиль сообщений ясно указывает на это. Он признал, что его высказывания могут звучать недипломатично, но подчеркнул, что предпочитает общаться на понятном и прямом языке, чтобы информация была доступна и понятна всем. «Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам. <…> Последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — писал Дмитрий Медведев. «С началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты», — так Медведев озвучивал набеги на православные храмы на Украине. Также он высказался по поводу требований ввести санкции против патриарха Кирилла. «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое», — высказывался зампред Совбеза. «Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей. <…> Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — говорил Медведев об украиснких солдатах, которые издевались над военнопленными.