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12 мая 2017
11 мая 2017
08:16  12 мая 2017 0

«Это снова происходит». Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Твин Пикс»

Трейлер демострирует узнаваемые фанатами местаФОТО: канал Twin Peaks Yotube

Американский телеканал «SHOWTIME» опубликовал новый трейлер 3 сезона легендарного сериала «Твин Пикс». В видео, которое длится чуть больше минуты, показаны как старые, так и новые герои сериала.

В кадре появляется агент ФБР Дейл Купер, которого играет Кайл Маклоклен. В роли его шефа Гордона Коула предстал сам режиссер Дэвид Линч. Также появляется Альберт Розенфилд, роль которого исполнил актер Мигель Феррер «Это происходит снова», — гласит подпись к видео.

Трейлер демонстрирует узнаваемые для фанатов сериала места, такие как, например, отель Great Northern Hotel и офис шерифа полиции Твин Пикса.

Ранее телеканал также опубликовал тизер, в котором показаны лица старых героев, напоминает «Газета.ru».

Семен Гринберг
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