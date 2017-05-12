08:16 12 мая 2017 0

Трейлер демострирует узнаваемые фанатами места ФОТО: канал Twin Peaks Yotube

Американский телеканал «SHOWTIME» опубликовал новый трейлер 3 сезона легендарного сериала «Твин Пикс». В видео, которое длится чуть больше минуты, показаны как старые, так и новые герои сериала.

В кадре появляется агент ФБР Дейл Купер, которого играет Кайл Маклоклен. В роли его шефа Гордона Коула предстал сам режиссер Дэвид Линч. Также появляется Альберт Розенфилд, роль которого исполнил актер Мигель Феррер «Это происходит снова», — гласит подпись к видео.

Трейлер демонстрирует узнаваемые для фанатов сериала места, такие как, например, отель Great Northern Hotel и офис шерифа полиции Твин Пикса.

Ранее телеканал также опубликовал тизер, в котором показаны лица старых героев, напоминает «Газета.ru».