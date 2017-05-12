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12 мая 2017
11 мая 2017
08:50  12 мая 2017 0

Ученые нашли простой способ избавиться от лишнего веса

Ресторан
Перец поможет сбросить лишний весФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа международных ученых пришла к выводу, что включение в рацион перца чили помогает эффективно избавиться от лишнего веса людям, столкнувшимся с этой проблемой.

Перец чили при регулярном употреблении также улучшает пищеварение, увеличивая метаболизм и расход энергии, регулируя инсулин в крови, пишет агентство Nation News.

В перце чили содержится вещество капсаицин, влияющее на пищеварительную функцию организма. Также это вещество можно использовать в качестве обезболивающего, так как оно не дает накопиться в организме веществу TRPV1, передающему в мозг болевые импульсы.

Лев Истомин
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