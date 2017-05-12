08:50 12 мая 2017 0

Перец поможет сбросить лишний вес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа международных ученых пришла к выводу, что включение в рацион перца чили помогает эффективно избавиться от лишнего веса людям, столкнувшимся с этой проблемой.

Перец чили при регулярном употреблении также улучшает пищеварение, увеличивая метаболизм и расход энергии, регулируя инсулин в крови, пишет агентство Nation News.

В перце чили содержится вещество капсаицин, влияющее на пищеварительную функцию организма. Также это вещество можно использовать в качестве обезболивающего, так как оно не дает накопиться в организме веществу TRPV1, передающему в мозг болевые импульсы.