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12 мая 2017
Главные новости Москвы
21:12  12 мая 2017 0

Ушаков напомнил США о высылке российских дипломатов. «Принцип взаимности никто не отменял»

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме должны принять решение по российским дипломатамФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Россия предпримет ответные меры в отношении США, если дипломатическая собственность РФ, изъятая в конце прошлого года, не будет возвращена. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на данный момент отношения России и США осложняет тот факт, что накануне нового года российских дипломатов заставили покинуть Северную Америку, пишет информагентство Nation News. Помощник главы государства отметил, что Россия пока никак не отреагировала на данный факт, однако предупредил, что «принцип взаимности в дипломатии никто не отменял».

По словам Ушакова, если эта ситуация не будет решена в ближайшее время, от российской стороны последуют ответные меры.

Ранее Юрий Ушаков сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите «двадцатки», напоминает «Национальная служба новостей». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что до саммита в Гамбурге должна пройти встреча президентов России и США.

Нина Калинина
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