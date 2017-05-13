00:47 13 мая 2017 0

В Киеве не осталось ни одного памятника Ленину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Киеве активисты снесли с постамента последний памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Монумент избежал скорой расправы из-за того, что стоял на территории промзоны в Голосеевском районе. Снос памятника пришлось оплатить владельцу предприятия.

На видео, выложенном в хостинге YouTube, трое мужчин веревками стягивают монумент с пьедестала. Ленин с грохотом падает на землю, едва не придавив своих «карателей». За кадром в это время слышен крик женщины: «Тикайте все!».

Снос памятников на Украине финансирует государственный бюджет. Этот монумент по документам уже считался снесенным. Власти района не стали его демонтировать и сделать это пришлось владельцу территории за свой счет, уточняет информагентство Nation News.

В Киеве и других городах Украины памятники советского периода начали сносить с мая 2015 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда в стране вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики».

В общей сложности на Украине снесли более полутора тысяч советских памятников, а процесс сноса получил неофициальное название «ленинопад».