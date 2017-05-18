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18 мая 2017
14:22  18 мая 2017 1

Новый сервис для передачи показаний приборов учета работает в офисах ЕРЦ «Прогресс»

Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, электричество, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция
ЕРЦ "Прогресс" установил моноблоки для передачи показаний счетчиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Энергосбытовая компания «Восток» совместно с единым расчетным центром «Прогресс» постоянно работают над расширением спектра услуг и повышением качества обслуживания клиентов. С недавнего времени в офисах ЕРЦ «Прогресс» установлены современные устройства для оперативной передачи показаний приборов учета — моноблоки. Они представляют собой современные сенсорные мониторы, которые позволяют клиентам самостоятельно, без участия оператора, быстро, удобно и просто передавать показания приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды, а также сжиженного газа. Для этого нужно определить свой адрес и внести показания приборов учета. Клиентам, которые только осваивают новый сервис, сотрудники офисов всегда помогут и проконсультируют их на месте.

Курганцы уже высоко оценили работу моноблоков для передачи показаний. Только за 1 квартал 2017 года через них было передано более 67 тысяч показаний приборов учета.

«Очень хорошо, что поставили аппарат, который принимает показания, — рассказывает Любовь Платоновна, одна из постоянных клиенток офиса, — первый раз мне помогли разобраться с ним, а сейчас я уже сама передаю показания без труда».

На сегодняшний день в расчетных центрах «Прогресс» г. Кургана установлены 11 моноблоков для передачи показаний, в планах компании дальнейшее оборудование офисов этими удобными для клиентов аппаратами. Также идет активная работа по перепрограммированию платежных терминалов «Прогресса» на прием показаний приборов учета.

Внедрение моноблоков для передачи показаний позволит сэкономить время посетителей расчетных центров и ускорить процесс обслуживания клиентов, что особенно актуально в дни наибольшей загруженности офисов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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