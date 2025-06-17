Дорога нуждается в ремонте
Дорога на улице Пестеля в микрорайоне Рябково в Кургане вся в ямах и нуждается в ремонте. После дождя на ней машины тонут в лужах. Об этом горожане написали в жалобе.
«Сделайте дорогу на улице Пестеля. Пройти после дождя невозможно», — сообщается на сайте «Обратись».
В мэрии на жалобу ответили, что уже приняли решение прогрейдировать дорогу в Рябково. Техника приедет, когда лужи подсохнут, пообещали в администрации.
Ямы на улице Пестеля
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