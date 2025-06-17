17 июня 2025

Дорога словно полигон после бомбежки: курганцы просят отремонтировать разбитую улицу в Рябково. Фото

Курганцы пожаловались на разбитую дорогу в Рябково
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога нуждается в ремонте
Дорога нуждается в ремонте Фото:

Дорога на улице Пестеля в микрорайоне Рябково в Кургане вся в ямах и нуждается в ремонте. После дождя на ней машины тонут в лужах. Об этом горожане написали в жалобе.

«Сделайте дорогу на улице Пестеля. Пройти после дождя невозможно», — сообщается на сайте «Обратись».

В мэрии на жалобу ответили, что уже приняли решение прогрейдировать дорогу в Рябково. Техника приедет, когда лужи подсохнут, пообещали в администрации. 

Ямы на улице Пестеля
Ямы на улице Пестеля
Фото:

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Дорога на улице Пестеля в микрорайоне Рябково в Кургане вся в ямах и нуждается в ремонте. После дождя на ней машины тонут в лужах. Об этом горожане написали в жалобе. «Сделайте дорогу на улице Пестеля. Пройти после дождя невозможно», — сообщается на сайте «Обратись». В мэрии на жалобу ответили, что уже приняли решение прогрейдировать дорогу в Рябково. Техника приедет, когда лужи подсохнут, пообещали в администрации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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