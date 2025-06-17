17 июня 2025

Курганские перевозчики ищут кондукторов на зарплату 60 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Набирают кондукторов в городе
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В Кургане набирают кондукторов для работы в общественном транспорте. Перевозчики им обещают зарплату 60 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются кондукторы, график 2/2. Зарплата до 60 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито».

Кондукторам обещают спецодежду и соцпакет. На работу берут соискателей, в том числе, старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.

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В Кургане набирают кондукторов для работы в общественном транспорте. Перевозчики им обещают зарплату 60 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении. «Требуются кондукторы, график 2/2. Зарплата до 60 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито». Кондукторам обещают спецодежду и соцпакет. На работу берут соискателей, в том числе, старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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