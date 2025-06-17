Курганские перевозчики ищут кондукторов на зарплату 60 тысяч рублей

Набирают кондукторов в городе
В Кургане набирают кондукторов для работы в общественном транспорте. Перевозчики им обещают зарплату 60 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются кондукторы, график 2/2. Зарплата до 60 000 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Авито».
Кондукторам обещают спецодежду и соцпакет. На работу берут соискателей, в том числе, старше 45 лет, отмечается в описании вакансии.
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