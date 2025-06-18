Российские производители активно осваивают новые виды продукции и ищут оптимальные площадки для развития производства. В этой гонке Курган стал самой перспективной локацией для бизнесменов из Челябинска, выбравших город для запуска завода по выпуску латунных фитингов. Курганское предприятие «ЛД Фитинг» расширяет экспорт на рынки Ближнего Востока и готовится внедрять роботизированные технологии, чтобы повысить качество и эффективность производства. В эксклюзивном интервью URA.RU директор компании Олег Девяткин рассказал о новых ГОСТах, влиянии ставки ЦБ и перспективах экспорта.
— Олег Сергеевич, что такое фитинги? Зачем они нужны и какая опасность таится в подделках?
Куда бы я не заходил, пусть это магазин, банк или поликлиника, мой профессиональный взгляд всегда падает на батареи, смесители и воздушно-отопительные агрегаты. Смотрю как они подключены, где происходит разветвление, как запитываются. Обычному человеку, конечно, этого непонятно и не видно, но фитинги — они везде: в системах водоснабжения, газоснабжения, отопления, в системах сжатого воздуха. Они необходимы для соединения трубопроводов, поворотных узлов. Разновидностей латунных фитингов огромное множество — это отводы, переходы, муфты, ниппеля, заглушки и т. д.
Нарушение технологии производства, использование ненадлежащих сплавов латуни или необоснованное занижение толщины стенок фитинга способно к его мельчайшему разрушению внутри. Потом при работе в системе давления оно может просто разрушить данную деталь. Многие покупают и не понимают, кто производитель, из какого материала это все сделано. Если осознавать глобализацию проблемы, смонтированная некачественная деталь на самом верхнем этаже высотного дома может привести к миллионным убыткам в случае разрушения.
— Как-то визуально можно определить, качественный или некачественный товар?
Визуально никак не определить. Но можно попробовать определить это по весу детали. Мы все понимаем, что если есть вес, значит есть какой-то момент надежности, что есть запас прочности. Если деталь очень легкая, то значит сэкономили на материале, ее будет легче деформировать.
Производство фитингов — это словно создание ювелирных деталей. Важен каждый грамм. Если вы производите миллионы деталей и на каждой сэкономить по одному грамму, то это уже существенная прибыль. И многие гонятся за ней в ущерб безопасности потребителей, не подтверждая качества.
Некоторые производители закупают часть ассортимента в Китае, чтобы не вкладываться в дорогостоящее оборудование для выпуска небольших партий. Но важно контролировать качество продукции, ведь зачастую невозможно проверить, например, соблюдение технологии штамповки при производстве. А это в свою очередь, непосредственно влияет прочность получившейся заготовки и впоследствии готового изделия.
— Компании конкурируют между собой, в том числе с крупными зарубежными игроками из Европы и Китая, которые занимают до 85% рынка. Как с этим бороться?
Сама по себе честная конкуренция полезна и с ней бороться ни в коем случае не следует. Конкуренция будет всегда: если не Китай, то Индия — эти страны постоянно составляют нам конкуренцию Вместе с тем, необходимо понимать, что когда, как вы сказали, 85% продукции поставляется из-за рубежа, это прямая угроза безопасности государства. Представьте, что в одночасье прекратится ввоз, например, латунных фитингов. Как строители будут монтировать внутренние сети водо- тепло- и газоснабжения?
Поэтому необходима поддержка не только со стороны государства, но и со стороны потребителей, которые должны понимать, что, выбирая отечественного производителя, они вносят вклад в стабилизацию и развитие экономики страны, свои собственные благополучие и безопасность.
Как правильно отметил губернатор Вадим Шумков, заводчане — главные вкладчики в бюджет, а бюджет — это те средства, на которые строятся школы, ремонтируются детские сады и дороги, улучшается инфраструктура. Важно понимать всю цепочку: когда покупатель приобретает, например, латунный шаровой кран отечественного производства, это в итоге возвращается ему в виде благоустроенной детской площадки во дворе, ремонта дорог или подъезда.
Миссия местных производителей — приблизить государство к достижению технологического суверенитета, каждого в своей отрасли. Однако по оборудованию многие предприятия по-прежнему зависят от импорта, в том числе из Китая, который остается дружественной страной и обеспечивает стабильные поставки запчастей. В будущем, с поддержкой государства, возможно развитие отечественного станкостроения и роботизации.
Китай смог достичь успеха благодаря упорству и постоянному совершенствованию, и Россия также обладает потенциалом для развития собственного производства. Для этого необходимо вкладывать в молодежь и новые технологии.
— Контрольные закупки у конкурентов делаете?
Скорее не контрольные, а «ознакомительные», «исследовательские». Во всем мире распространена практика закупки продукции конкурентов для изучения их решений. Наше предприятие не исключение. Это позволяет лучше понимать ситуацию на рынке, совершенствовать собственные технологии и делать более конкурентоспособную продукцию.
Здоровая конкуренция и кооперация между компаниями способствуют развитию отрасли. Объединение производителей, создание индустриальных парков и кластеров позволяет обсуждать общие проблемы и повышать производственные мощности страны. Внутренняя конкуренция будет усиливаться по мере достижения высокого уровня импортозамещения, но это нормальный процесс, который ведет к появлению новых продуктов и технологий.
— Внедрение стандартов ГОСТ поможет сократить присутствие иностранных производителей?
Сокращать присутствие иностранных компаний следует, наверное, не внедрением стандартов, а производством конкурентоспособной продукции. Стандарты же позволяют ввести «правила игры», одинаковые для всех, создать условия для осознанного выбора потребителем продукции и пресечь недобросовестную конкуренцию за счет снижения качества. Не даром для многих потребителей указание «Сделано по ГОСТу» является признаком качества товара. К сожалению, у нас еще возможно ввезти товар по иностранному стандарту, с иностранной маркировкой и реализовывать на российском рынке. Попробуйте сделать это в Европе или в том же Китае.
Однако стандарты, к сожалению, работают, по моему наблюдению, только если они являются обязательными. Поэтому однозначно, стандарты, особенно обязательные необходимы. И в-первую очередь, для защиты потребителей от недобросовестных действий продавцов, направленных на введение их в заблуждение относительно действительных критериев качества того или иного товара.
— Китайцы и европейцы на российском рынке зачастую устанавливают более низкие цены. Какой политики придерживаетесь вы?
Мы стараемся держать минимальную цену. Однако конкурировать с иностранными товарами с учетом курса рубля можно только за счет повышения производительности и снижения издержек, что требует глобальной внутренней работы по оптимизации затрат. Благодаря этому нам удается держать цену в районе «золотой середины». Для многих заказчиков выгоднее привозить продукцию из Китая большими объемами — там даже небольшая экономия в 1,5–10 рублей на единицу дает значительную сумму.
— А как у вас с экспортом? Есть поставки в другие страны?
Мы три года подряд — в числе лучших экспортеров России: в 2022 году первое место, в 2023 — третье, потом снова первое. Мы имеем опыт поставки в 30 стран мира. К сожалению, после введения санкций, список значительно сократился, мы перестали работать с европейскими партнерами, но верим, что со временем всё наладится. В настоящее время мы сделали ставку на работу со странами ближнего зарубежья. Плотно прорабатываем рынок Ближнего Востока — Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн. Нам также интересен рынок Индии, Африки. Так, например, у нас есть собственные филиалы в Казахстане, Узбекистане и Беларуси. Недавно открыли представительство в Дубае — это важное восточное направление с большим потенциалом роста.
Если говорить по отечественный рынок, то охват здесь гораздо шире — у нас есть филиалы почти во всех крупных городах России. В нашем арсенале 14 представительств с собственными складами и большой штат региональных менеджеров ЛД, а также глобальная дилерская сеть — более 200 партнеров. Недавно стали развивать рынок B2C — заходим в федеральные строительные магазины, активно ведем работу с маркетплейсами.
— А в Китай не пробовали?
С Китаем ситуация сложнее. Китай массово закупал у нас металлургическую продукцию, но экспорт туда затруднен, поэтому мы сосредоточены на других странах и не снижаем цены ради китайского рынка. Если говорить о поставках в десятки стран, то нельзя просто снижать цену ради того, чтобы поставлять только туда. Это большой риск, и этот момент нужно тщательно прорабатывать, потому что у разных стран свой менталитет.
— Высокая ставка ЦБ как-то сказывается на бизнес-процессах предприятия?
Мы стараемся не пользоваться заемными средствами, поэтому непосредственного на бизнес-процессах завода ставка не сказывается. Вместе с тем, она влияет на смежные отрасли, в которых потребляется наша продукция, в первую очередь, строительную.
— Ваше предприятие работает на курганском рынке уже три года. Чего за это время уже успели добиться и какие планы по развитию предприятия?
В этом году планируем робототехнику внедрять. Идет увеличение производственных мощностей и есть большой потенциал развития по латунным кранам, и потому будем наращивать это направление. Речи о сокращение работников нет, будем только принимать и параллельно вводить роботов.
За три года мы освоили, наверное, порядка 200 наименований различных фитингов и деталей латунных шаров. Освоили большие диаметры производства латунных фитингов. В плане на этот год произвести более 10 миллионов фитингов. Если существующих площадей станет недостаточно, будет рассматриваться возможность расширения.
— Какие советы вы можете дать начинающим предпринимателям, чтобы они могли добиться успеха или хотя бы сделать первые шаги? Можете выделить три основных пункта, которые им стоит учитывать?
Как управляющий директор могу выделить несколько важных моментов. Во-первых, нужно досконально изучить рынок. Многие думают, что достаточно взять большой кредит и войти в нишу, но потом понимают, что не могут конкурировать с другими производителями по себестоимости — их продукция получается дороже, и ее сложно продать. Очень важно понимать, как именно продавать товар. Когда я пришел на производство, думал, что главное — просто производить, видеть свою продукцию у потребителей, и это радует. Но потом понял, что без налаженного сбыта даже самый качественный товар будет пылиться на складах, и потенциал развития не реализуется.
Второй совет — тщательно изучить себестоимость конкурентов и рынок, чтобы понимать, как удерживать конкурентоспособную цену. Третий совет — собрать команду единомышленников. Один в поле не воин, нужна команда, которая поддержит в трудные моменты и будет двигаться вместе с вами в одном направлении. Если есть команда, рынок сбыта и все расчеты сделаны, можно спокойно выходить на рынок. Тогда и меры поддержки будут доступны, потому что продукт будет реально востребован. Важно понимать, что нельзя просто заявить «я хочу выпустить продукт» без точных цифр и анализа рынка — это вызывает сомнения у инвесторов и партнеров.
Кроме того, хочу отметить, что для руководителя важно уметь правильно переключаться и отдыхать, чтобы не перегореть. Часто, когда устал и плохо соображаешь, не стоит листать соцсети, это только усугубляет усталость. Лучше сделать физические упражнения, разогнать кровь — это помогает восстановить силы. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, делаю зарядку по утрам и привлекаю к этому команду.
У нас в компании проходят спортивные конкурсы — отжимания, подтягивание, гири (троеборье). Также проводим творческие конкурсы, например, кулинарные, где женщины показывают свои умения. Это помогает вовлечь команду, создать атмосферу единства и активности. Важно развивать молодых специалистов, давать им возможность учиться и даже ездить на заводы, в том числе и в Китай, чтобы перенимать опыт. Таким образом, успех предпринимателя зависит от глубокого изучения рынка, правильного ценообразования, сильной команды и умения заботиться о себе и коллективе.
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