{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:41  25 мая 2017 0

На Среднем Урале на улице избили кормящую мать. У ребенка тоже травмы и ушибы

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Медики зафиксировали у женщины множественные ушибы и сотрясение мозгаФото: pixabay.com

В селе Костино Алапаевского района женщину с коляской сбила машина, после чего водитель и его супруга полчаса издевались над пострадавшей.

Инцидент произошел 1 мая, когда жительница Екатеринбурга Дарья К. находилась в селе Костино и в утреннее время прогуливалась с 1,5-годовалым ребенком. Переходя через улицу Чапаева, она услышала визг тормозов — произошло столкновение с минивеном «Фольксваген». Из машины выскочил мужчина с женой, они оттащили женщину и, по словам пострадавших, около получаса избивали и унижали женщину.

По неподтвержденной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Свидетелями происшествия стали несколько человек, в том числе 12-летняя дочь нападавших, которая все время находилась в машине родителей. Нападавшие скрылись с места происшествия, когда прохожая женщина начала заступаться за Дарью, рассказали «URA.RU» представители Уральского Родительского Комитета, куда после инцидента обратилась семья пострадавших.

Медики зафиксировали у Дарьи сотрясение мозга и синяки от побоев. Также на фоне стресса у матери пропало грудное молоко. Ее ребенок получил синяки и ушибы, и в данный момент специалисты оказывают ему психологическую помощь. Пострадавшие заявляют, что полиция бездействует.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что критика в адрес органов внутренних дел, которую озвучивают потерпевшие и Уральский родительский комитет, является «по меньшей мере необъективной».

«В отношении нападавших заведено административное делопроизводство за причиненные побои, по которому они могут получить до 15 суток ареста. В ближайшее время собранные полицией материалы будут направлены для рассмотрения по существу в мировой суд. Кроме того, Дарья написала еще одно заявление, в котором указывает, что ее ребенок получил психологическую травму, — сообщил «URA.RU» Горелых. — По данному факту полиция назначила проведение судебно психиатрической экспертизы, «а это дело весьма длительное и довольно сложное, по ее итогам будет принято дополнительное процессуальное решение».

Помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков в комментарии «URA.RU» уточнил, что нападавшие не совершали противоправные действия по отношению к ребенку. Также в ведомстве опровергли факт аварии.

По некоторым данным, правдивость которых пока не установлена, женщины давно между собой конфликтуют из-за того, что у Дарьи ребенок якобы от супруга второй женщины.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров