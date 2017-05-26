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Главные новости Курганской области
14:22  26 мая 2017 7

«Он пообещал плохие времена». На заводе зятя Михалкова назначат нового исполнительного директора

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган
Судьба завода пока овеяна тайнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 26 мая, проходит собрание акционеров «Курганмашзавода» (входит в концерн «Тракторные заводы»), в числе прочих вопросов, возможно, был рассмотрен вопрос о назначении нового исполнительного директора предприятия. В пресс-службе завода подтвердили, что собрание состоялось, однако решение его обещают огласить не раньше понедельника.

Директор департамента промышленности Александр Константинов, который недавно говорил зауральским депутатам, что кандидатура директора известна и решается вопрос с его допуском к секретной информации, предпочел воздержаться от комментариев. Между тем работники предприятия уже готовятся к новым сокращениям.

«Новый директор пообещал плохие времена. Опять людей выгонят с работы. Часть завода за дорогой (на противоположной стороне проспекта Машиностроителей — прим. ред.) выставят на продажу. Литье будут покупать в Челябинске», — рассказывают работники завода. Новым директором работники называют Алексея Лосева (в настоящее время значится на сайте предприятия как первый заместитель исполнительного директора).

Заводом с 2016 году возглавил зять кинорежиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. В настоящее время идет процедура передачи военных предприятий концерна «Тракторные заводы» госкорпорации «Ростех».

Татьяна Жаткина
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