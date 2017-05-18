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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15:18  18 мая 2017 0

Замгубератора Зауралья рассказал о дальнейшей судьбе завода зятя Михалкова

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, бмд 4м
Курганский завод производит современную военную техникуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор департамента промышленности Курганской области Александр Константнов прокомментировал ситуацию на Кургшанмашзаводе, который в составе концерна «Тракторные заводы» переходит в состав госкорпорации «Ростех».

«Никакого банкротства не будет. Мы сейчас ожидаем назначения нового исполнительного директора», — рассказал он во время заседания комитета по экономики областной Думы в ответ на вопрос соответствующий председателя комитета Евгения Кафеева.

На вопрос, почему процедура передачи заводу «Ростеху» проходи так медленно он пояснил, что задержка вышла из-за того, что предполагаемый руководитель должен получить допуск к секретной информации. «Сначала человек должен получить допуск, потом будет совет директоров», — отметил Константинов.

Замгубернатора уточнил, что будущий руководитель получит первую группу допуска и этого события ждали уже на текущей неделе.

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о финансовых претензиях к Курганмашзаводу. В начале 2016 года предприятие возглавил зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

Татьяна Жаткина
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