Курганцы возмущены «скелетами» остановок на улицах. ФОТО

Обновление остановочных комплексов в Кургане продвигается невысокими темпами — жители города возмущены, что в некоторых местах месяцами стоят лишь каркасные конструкции. Одна из «голых» остановок находится в прямо центре города, около Троицкой площади.
Как заметил урбанист Роман Овчинников, у остановки даже нет отверстий под крепление досок сидений. Общественник пояснил «URA.RU», что закончить начатое не могут уже полтора месяца — каркас установили во второй половине августа.
Курганцы подмечают, что случай не единичный. По словам жителей города, в таком же состоянии остановки у кукольного театра «Гулливер» и торгового центра «РИО». Горожане удивляются, что центральные улицы не в приоритете у местной власти. «Сегодня производили монтаж и „оснастку“ остановок на улице Половинской, а центр почему-то — не в первую очередь», — говорит курганец Константин Капинус.
В администрации города на вопрос корреспондента агентства о сроках обновления остановок попросили направить официальный запрос.
Всего новых остановочных комплексов в Кургане будет около 20. Затраты на каждый составляют от 200 тысяч до полумиллиона рублей.