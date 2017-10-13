{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Курганской области
14:13  13 октября 2017 1

Курганцы возмущены «скелетами» остановок на улицах. ФОТО

Каркас остановки у Троицкой площади стоит с середины августаФото Павла Окунева

Обновление остановочных комплексов в Кургане продвигается невысокими темпами — жители города возмущены, что в некоторых местах месяцами стоят лишь каркасные конструкции. Одна из «голых» остановок находится в прямо центре города, около Троицкой площади.

Как заметил урбанист Роман Овчинников, у остановки даже нет отверстий под крепление досок сидений. Общественник пояснил «URA.RU», что закончить начатое не могут уже полтора месяца — каркас установили во второй половине августа.

Курганцы подмечают, что случай не единичный. По словам жителей города, в таком же состоянии остановки у кукольного театра «Гулливер» и торгового центра «РИО». Горожане удивляются, что центральные улицы не в приоритете у местной власти. «Сегодня производили монтаж и „оснастку“ остановок на улице Половинской, а центр почему-то — не в первую очередь», — говорит курганец Константин Капинус.

В администрации города на вопрос корреспондента агентства о сроках обновления остановок попросили направить официальный запрос.

Всего новых остановочных комплексов в Кургане будет около 20. Затраты на каждый составляют от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров