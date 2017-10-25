22:27 25 октября 2017 0

Начальник отдела ГИБДД по городу Шадринску лишился должности из-за поломки служебного авто Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Шадринске начальник отдела ГИБДД, уволенный за присвоение почти 200 литров казенного бензина, пытается восстановиться в должности через суд. Из-за поломки служебного автомобиля полицейскому пришлось пересесть на личную машину, чтобы выполнять свою работу. В результате его уволили за «поступок, порочащий часть и достоинство сотрудника правоохранительных органов».

Капитан полиции Антон Морозов возглавлял отдел ГИБДД ОМВД по городу Шадринску с 2013 года. 26 мая 2017 года его служебный автомобиль ВАЗ-2107 едва не развалился на ходу (заклинила тормозная система). В тыловой службе ОМВД «семерку» поставили в очередь на ремонт, а на просьбу Морозова о замене сказали, что «полиция — не таксопарк, подменных автомобилей нет, ждите». Так как по долгу службы начальнику приходится много ездить, Морозов предложил использовать свой автомобиль «Лада Приора» для поездок. Гражданский автомобиль капитана решили заправлять ГСМ так же, как ранее заправляли служебный.

«Через месяц приехали сотрудники ОСБ (отдела собственной безопасности), мне вменили присвоение 198 литров бензина, принадлежащего УМВД по Курганской области. По материалам служебной проверки меня уволили, документы были направлены в Следственный комитет для проверки. В конце сентября следственное управление приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием каких-либо доказательств, — рассказал „URA.RU“ Антон Морозов. — Есть письменные материалы, свидетельствующие о целевом расходовании этих ГСМ. Все знали, что служебный автомобиль в ремонте (есть рапорты). Я не скрывал, что мне приходится ездить по службе на личной машине, но другого выхода не было. Разве только забрать автомобиль у подчиненных и лишить их возможности ездить по служебным делам? Кстати, „семерка“ до сих пор не отремонтирована».

Морозов попытался в Шадринском суде оспорить результаты ведомственной проверки и восстановиться в должности. «В суде мой адвокат спросил сотрудника ОСБ: „Если бы вам нужно было срочно прибыть в Курган на совещание через два часа, а патрульный автомобиль вышел из строя, как бы вы поступили?“. Сотрудник ответил, что нашел бы гражданскую машину, также заправил бы ее бензином и поехал бы на совещание. Судья в это время играл в телефоне», — рассказал истец. Рассмотрев дело за один день, суд отказал Морозову в иске, основываясь опять же на спорных материалах злополучной проверки. Сейчас адвокат экс-полицейского готовит апелляционную жалобу в Курганский областной суд.

«Вообще, по таким основаниям не увольняют. За недостачу бензина удерживают стоимость ГСМ из жалования сотрудников, выносят дисциплинарное взыскание, выговоры о неполном служебном соответствии и прочее», — отмечает собеседник агентства. Сотрудники подразделения ГИБДД, где проходил службу Антон Морозов, в недоумении от происходящего. Некоторые полагают, что кто-то таким образом сводит счеты. «Я сам не исключаю, что перешел кому-то дорогу. Иначе как можно это объяснить? В последнее время много задерживали транспорта с суррогатным алкоголем. Я лично оформлял известных в городе товарищей за езду в нетрезвом виде», — отметил Антон Морозов.

В УМВД России по Курганской области факт увольнения Антона Морозова «по статье» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, однако комментировать ситуацию не стали.