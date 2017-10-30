19:43 30 октября 2017 0

Путин выступил на заседании СПЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что обстоятельства получения взятки бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых выглядят странными. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) российский лидер предложил дождаться решения суда.

«Согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно», — приводит цитату Путина RT. Президент подчеркнул, что необходимо дождаться решения суда, не предвосхищая его.

На заседании за Белых заступилась глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева. Она сказала, что знает политика еще со времен, когда он был «средней руки бизнесменом». «И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала Алексеева.

По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Следствие считает, что в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. Бывший глава Кировской области вину не признает.