{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
19:43  30 октября 2017 0

«Это очень странно». Путин высказался по делу Никиты Белых. ВИДЕО

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Путин выступил на заседании СПЧФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
все новости сюжета

Президент России Владимир Путин заявил, что обстоятельства получения взятки бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых выглядят странными. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) российский лидер предложил дождаться решения суда.

«Согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно», — приводит цитату Путина RT. Президент подчеркнул, что необходимо дождаться решения суда, не предвосхищая его.

На заседании за Белых заступилась глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева. Она сказала, что знает политика еще со времен, когда он был «средней руки бизнесменом». «И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала Алексеева.

По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Следствие считает, что в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. Бывший глава Кировской области вину не признает.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров