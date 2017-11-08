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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:25  08 ноября 2017 0

На Урале помощник прокурора отказался заплатить за свадебную съемку. ФОТО

Молодожены за три месяца так и не оплатили работу оператораФото: Олег Осокин

Видеооператор из Екатеринбурга Олег Осокин обвинил помощника прокурора Верхней Пышмы Александра Лукьянца в том, что он не оплатил его работу.

Олег рассказал «URA.RU», что еще седьмого июля он снимал на видеокамеру свадьбу помощника прокурора Верхней Пышмы Александра Лукьянца и сотрудницы полиции Алены Ахлюстиной. «Шестого июля мне позвонила девушка с просьбой снять свадьбу, которая состоится седьмого числа. Она сказала, что их подвел какой-то оператор и они срочно ищут замену. В этот же день мы встретились, я показал ей свои работы, ей все понравилось, и устроила сумма. Мы заключили договор как физические лица с суммой 40 тысяч рублей и авансом 20 тысяч. Хочу заметить, что аванс был отдан лишь 10 тысяч. Алена обещала перевести еще 10, но так и не перевела. Я ей доверял, потому что знал, что ее муж — помощник прокурора, а она сама учится в школе милиции», — рассказал Олег Осокин.

По словам Олега, он свою работу выполнил, смонтировал и передал молодоженам видеоролик, однако и спустя три месяца деньги не получил. «Они постоянно кормили меня завтраками, а потом просто перестали брать трубку. В последнее время мы вели общение в письменном виде. Когда я их предупредил, что обращусь с иском в суд, Алена мне ответила, что мне ничего не светит и как индивидуальный предприниматель я вообще незаконно работаю», — пояснил оператор.

«URA.RU» обратилась за комментарием к Алене, но на звонок из редакции женщина трубку не взяла. До помощника прокурора также дозвониться не удалось.

Во время подготовки материала Олег Осокин сообщил агентству, что, узнав о возможной публичности этой истории, прокурор пообещал перечислить деньги сегодня же.

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Фото: Олег Осокин

Александр Лукманов
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