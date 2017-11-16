01:35 16 ноября 2017 0

Уполномоченный по правам ребенка объяснил такую позицию неутешительной статистикой Фото: depositphotos.com © URA.RU

За преступлением сексуального характера в отношении несовершеннолетних должна следовать обязательная химической кастрации. С таким заявлением на заседании в Общественной палате (ОП) РФ выступила Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

«Конечно, мы можем сколько угодно ужесточать наказание тем, кто совершает преступления в отношении детей, особенно педофилам. Лично я выступаю за то, чтобы отменить добровольное согласие на химическую кастрацию. Не должно быть добровольного согласия — нужно кастрировать всех в обязательном порядке и ставить на особый учет. За прошлый год в крае 18 подростков были изнасилованы теми, кто освободился из тюрьмы по этой статье», — приводит РАПСИ слова Адаменко.

В среду, 15 ноября, напомним, в Общественной палате прошло заседание рабочей группы Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по вопросу профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. На встрече участники обсудили вопросы профилактики насилия над детьми, предупреждения преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также оказания помощи тем, кто стал жертвой подобных преступлений.