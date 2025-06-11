ФСБ пресекла подрыв машины бойца СВО в Новгороде

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Агент спецслужб Украины задержан за попытку взорвать машину ветерана СВО. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Ранее ФСБ пресекла диверсию на военном заводе Москвы. Тогда диверсанты утроились на столичный завод и наладили контакт с запрещенной в РФ украинской организацией.
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