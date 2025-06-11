В Ростовской области сбит беспилотник ВСУ

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Беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области
Беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Чертковском районе Ростовской области  отражена атака беспилотника ВСУ ночью 11 июня. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожен БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Тамбовской области. По информации telegram-канала Mash, ВСУ предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске.

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В Чертковском районе Ростовской области  отражена атака беспилотника ВСУ ночью 11 июня. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Уничтожен БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Тамбовской области. По информации telegram-канала Mash, ВСУ предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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