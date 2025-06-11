В Ростовской области сбит беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сбит в Ростовской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Чертковском районе Ростовской области отражена атака беспилотника ВСУ ночью 11 июня. Дрон уничтожен средствами ПВО, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Уничтожен БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Тамбовской области. По информации telegram-канала Mash, ВСУ предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске.
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