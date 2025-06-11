Рябков: последствия атак на авиабазы РФ преувеличены

Рябков: последствия атак на авиабазы РФ сильно преувеличены
Последствия атак украинских беспилотников на военные аэродромы России были сильно преувеличены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также российский дипломат добавил, что ядерный потенциал России не понес ущерба из-за вражеского налета.
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