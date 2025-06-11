Российские силы ПВО сбили 32 беспилотника за ночь

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Российские ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеская атака была отражена над: Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской областями. Также сбиты БПЛА над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
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