Жители России будут реже умирать от самых смертоносных болезней

Президент Владимир Путин показал, что тренд на развитие опасных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в России сломлен. В режиме видеосвязи Путин познакомился с работой только что открывшихся медучреждений в Воронеже, Уфе, Нальчике, Луганске и Донецке.
«Были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров. Современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения — одно из направлений комплексной работы по повышению эффективности здравоохранения. За шесть лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, капитально отремонтировано порядка 5,5 тысячи медицинских объектов», — отметил Путин.
По словам президента, «работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан будет продолжена». Он поздравил всех российских медиков с профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня. «Значимость вашей деятельности невозможно переоценить. Вы сохраняете здоровье и жизни людей, облегчаете боль и даете надежду.
В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Помогать людям, служить им – главный смысл вашей профессии в любых условиях и обстоятельствах», — сказал Путин.
Президенту презентовали сегодня несколько медицинских учреждений. В Уфе открылся девятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиоцентра, в Воронеже — современный радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера, в Нальчике — новая городская поликлиника. После капитального ремонта в Луганске открылась поликлиника, а в Донецке снова начал работать региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы им. Калинина.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил, что болезни сосудов и сердца — это едва ли не основные факторы, влияющие на продолжительность жизни в России. «Число умерших от болезней системы кровообращения за последние шесть лет снизилось на 28,5 тысячи человек. Мы удерживаем исторический минимум.
Возраст, в котором россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился с 80 до 85 лет», — отметил Мурашко.
Серьезные подвижки наблюдаются и в лечении онкологических заболеваний. Причем в обоих случаях важную роль играет не только оснащение современным оборудованием кардио- и онкодиспансеров, но и своевременная диспансеризация, которую обеспечивает первичное звено — ФАПы и городские поликлиники.
Путин убедился, что в некоторых регионах уже сформированы «замкнутые циклы» лечения опасных заболеваний. Например, в Башкирии с открытием хирургического корпуса кардиоцентра, по словам главы республики Радия Хабирова, в единый цифровой контур по кардиологии включены все ФАПы: это позволяет сделать человеку кардиограмму в отдаленной деревне, а изучит ее уже врач в республиканском центре.
Учреждения, которые начали работу в Луганске и Донецке, не видели ремонта десятилетия. Они были восстановлены по федеральным стандартам с помощью мэрии Москвы. Правда, Путину не понравилось, что зарплата врачей в сосудистом центре в ДНР слишком низкие — всего 67 тысяч рублей, а у среднего медперсонала — 47 тысяч. Он тут же поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать, как повысить доходы людей.
Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко объяснил URA.RU, что новые медицинские учреждения должны соответствовать современным стандартам лечения. «Медицинское учреждение — это не просто коробка из кирпичей, не гостиница. Это спланированное здание, где мы должны учесть разделение потоков персонала, пациентов, стерильные и нестерильные зоны и прочее.
Поэтому строить новое здание больницы через 40-50 лет – это признак хорошего тона», — считает Прохоренко.
По словам эксперта, власти делают акцент на кардиологии и онкологии, поскольку эти заболевания в лидерах по основным причинам смертности населения. «Есть смертность непредотвратимая, а есть предотвратимая. В области кардиологии доказано, что выполнение рекомендаций в отношении здорового питания, движения, контроля веса и давления, отказа от вредных привычек продлевает жизнь лет на пятнадцать. Ну а кто заболел, тот нуждается в интенсивном, высокотехнологическом лечении, и для этого нужны современные центры. То же самое касается и онкологии. Первичное же звено — это возможность вовремя выявить заболевания, развитие которых можно остановить. Все это — тренд, направленный на народосбережение», — заключил Прохоренко.
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