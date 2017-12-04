Курганец Константин Кычев обнаружил тушенку Курганского мясокомбината «Стандарт» на прилавках магазина в Крыму. Земляки не преминули порадоваться очередному достижению, однако поразились, что за тысячи километров от производителя за консервы просят те же деньги, что и на родине.
Фото Кычев опубликовал в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» с подписью: «Курганская тушенка в Крыму, город Севастополь, 3150 километров от дома». В комментариях курганцы рассказали о том, где им приходилось встречать тушенку из родного города. «На острове Сахалин ее ела», — откликнулась Ульяна Коленова. «В Сочи не только тушенка, еще паштет наш и пиво!» — воскликнула Наталья Волкова. Мария Юрьева поделилась, что в Санкт-Петербурге курганскую тушенку считают очень вкусной. «Курганскую продают даже в Сан-Франциско, правда цену не знаю, друзья писали», — удивил Иван Прозоров.
Как сообщила «URA.RU» директор по маркетингу мясокомбината Светлана Степанова, география поставок тушенки включает всю Россию и не ограничивается ей. «Активно экспортируем в страны среднеазиатского региона, на африканский континент, а также в мусульманские страны — сертифицированную продукцию „халяль“. Несколько стран находятся в проработке, говорить о них пока рано», — отметила собеседница агентства.
Что же до одинаковых для всех цен, то они вытекают из маркетинговой стратегии производителя. «У нас принципиальная позиция — единая оптовая цена, чтобы наша продукция была доступна жителям всей России. Розничная может отличаться только в зависимости от наценок тех или иных магазинов», — объяснила Светлана Степанова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в соцсетях раскритиковали курганскую тушенку, которую не стал есть кот.