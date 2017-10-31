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Главные новости Курганской области
10:22  31 октября 2017 2

Курганцы раскритиковали тушенку, сделанную по ГОСТу: «Даже кот не стал это есть». ФОТО

В тушенке, сделанной по ГОСТу, не нашли мясафото: Анна Вяльцева, группа «Черный список/Курган» во «Вконтакте»

В курганских соцсетях разгорелся спор о качестве продуктов, на упаковке которых есть надпись «ГОСТ». Одна из жительниц Зауралья пожаловалась на тушенку «Курганского мясокомбината», которая, по ее словам, оказалась почти без мяса и имела странный запах.

«Взяла тушеную свинину „Пригожино“ Курганского мясокомбината. Естественно, беру только ГОСТ. Хоть какая-то гарантия, что в железной банке есть кусок мяса, — написала Анна Вяльцева в группе „Черный список“. — Вместо красавицы — тушеной свинины — из банки нехотя вылезло чудовище в виде трясущегося желе». На сковородке желе превратилось в лужу, «в которой плавало несколько маленьких кусочков мяса со странным запахом». «Для наглядности я выложила их на тарелку, и вот что получилось из банки, на которой написано: „Консервы кусковые мясные, высший сорт, ГОСТ“. У меня даже кот не стал это есть, — возмутилась покупательница, — Предлагаю собрать факты, когда покупателей дурят надписями, вроде „ГОСТ“, и напишем коллективную жалобу», — обратилась к сообществу девушка.

Мнения горожан разделились. Некоторые считают запросы автора фотографий завышенными. «Прежде, чем надеяться на ГОСТ, прочитайте те самые ГОСТы. Сейчас они изменены в угоду производителю, и от тех, эсэсэсэровских, отличаются как трамвай и хобот мамонта! Если уж хлеб делают из кормового зерна, то хороший кусок мяса кто будет класть в банку?» — рассуждают скептики. А некоторые курганцы уверены, что покупка тушенки сродни лотерее: «Никогда не знаешь, что в банке».

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В банке тушенки оказалось одно желе фото: Анна Вяльцева, группа «Черный список/Курган» во «Вконтакте»

В региональном управлении Роспотребнадзора «URA.RU» заявили, что покупателю следует сначала обратиться к продавцу или производителю продукта. «Чтобы надзорный орган начал проводить проверку, у потребителя должны быть на руках ответы на претензии», — отметили ведомстве. Плановые проверки предприятий проводятся раз в три года. За 9 месяцев 2017 года специалисты забраковали и изъяли из оборота 98 кг мясопродуктов, не отвечающих нормативным требованиям.

Взять комментарий у производителя тушенки оперативно не удалось: в приемной сообщили, что все руководители на совещании.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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