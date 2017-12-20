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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:24  20 декабря 2017 0

В российских магазинах не берут новые купюры: «У нас их еще не существует». ВИДЕО

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Продавцы магазинов с опаской и недоверием относятся к новой двухтысячной купюреФото: Анна Майорова © URA.RU

Продавцы во многих торговых точках России отказываются обслуживать покупателей с новыми банкнотами, принимая их за подделку или иностранную валюту. В Сети появилось много роликов, которые подтверждают недоверие работников магазинов к новым банкнотам.

В Новосибирске купюры номиналом двести и две тысячи рублей поступили в обращение на прошлой неделе. Жители, оказавшиеся среди первых владельцев новых банкнот, провели эксперимент, пытаясь расплатиться ими в магазинах. В результате выяснилось, что многие продавцы недоверчиво и с опаской относятся к купюрам нового номинала.

«У нас их еще не существует. Можете до банка сходить, обменять», — сказала продавец в магазине канцелярских товаров, после чего вызвала охрану. Сторож сначала принял двухтысячную купюру за иностранную, а потом заключил: «Девушка сомневается, так что извините». Расплатиться новой банкнотой так и не удалось.

В другом крупном магазине кассир сначала отказалась принимать такие деньги. Затем, посоветовавшись с администратором и осмотрев купюру со всех сторон и на специальном аппарате, все же приняла.

А вот кассир новосибирского метрополитена отреагировала на новые деньги спокойно. Она, улыбнувшись, без проблем приняла двухтысячную банкноту.

В Сибирском главном управлении Банка России сообщают, что при отказе продавцов принимать новые купюры номиналом двести и две тысячи рублей граждане могут обратиться к администратору. Если и он не желает разбираться в ситуации, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или Центробанк РФ, пишет Life.ru.

Ранее гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов предрек исчезновение 50-рублевых банкнот из оборота вслед за 10-рублевыми. Он считает, что это произойдет не ранее, чем через пять лет.

Ксения Томашова
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