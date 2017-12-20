Продавцы во многих торговых точках России отказываются обслуживать покупателей с новыми банкнотами, принимая их за подделку или иностранную валюту. В Сети появилось много роликов, которые подтверждают недоверие работников магазинов к новым банкнотам.
В Новосибирске купюры номиналом двести и две тысячи рублей поступили в обращение на прошлой неделе. Жители, оказавшиеся среди первых владельцев новых банкнот, провели эксперимент, пытаясь расплатиться ими в магазинах. В результате выяснилось, что многие продавцы недоверчиво и с опаской относятся к купюрам нового номинала.
«У нас их еще не существует. Можете до банка сходить, обменять», — сказала продавец в магазине канцелярских товаров, после чего вызвала охрану. Сторож сначала принял двухтысячную купюру за иностранную, а потом заключил: «Девушка сомневается, так что извините». Расплатиться новой банкнотой так и не удалось.
В другом крупном магазине кассир сначала отказалась принимать такие деньги. Затем, посоветовавшись с администратором и осмотрев купюру со всех сторон и на специальном аппарате, все же приняла.
А вот кассир новосибирского метрополитена отреагировала на новые деньги спокойно. Она, улыбнувшись, без проблем приняла двухтысячную банкноту.
В Сибирском главном управлении Банка России сообщают, что при отказе продавцов принимать новые купюры номиналом двести и две тысячи рублей граждане могут обратиться к администратору. Если и он не желает разбираться в ситуации, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или Центробанк РФ, пишет Life.ru.
Ранее гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов предрек исчезновение 50-рублевых банкнот из оборота вслед за 10-рублевыми. Он считает, что это произойдет не ранее, чем через пять лет.