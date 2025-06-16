Путин ответил на главный запрос жителей прифронтового региона

Президент Владимир Путин ответил на главный запрос жителей Севастополя. Во время встречи в Кремле с губернатором города Михаилом Развожаевым глава государства поддержал ускорение проекта, о котором севастопольцы настойчиво просят власти — реконструкцию Исторического бульвара. По мнению экспертов, реакция Путина позитивно скажется на рейтинге Развожаева, который баллотируется на второй срок. Но в то же время президент показывает, что слышит чаяния людей, которые живут в обстановке «осажденной крепости».
За неполные полгода Путин уже второй раз встречается с Развожаевым. «В целом, у вас стройка растет серьезно. Промышленное производство по стране в целом четыре с лишним процента, у вас — больше 18 процентов», — заметил Путин.
По словам губернатора, «есть эффект низкой базы». Иначе говоря, при Украине промышленность в городе была развита слабо. С 2014 года идет не просто возрождение отрасли, а ее активное развитие.
Уже в этом году Севастополь, как отметил Развожаев, показывает неплохую динамику. «За первый квартал получили собственных доходов 8,6 млрд рублей. Это на 136 процентов больше, чем аналогично в 2024 году, — отметил губернатор. — Динамика увеличения собственных доходов — за счет наведения порядка в налоговых сборах, с имуществом. Растет прибыль компаний, доходы физических лиц.
Еще в прошлом году мы выполнили задачу привлечь 200 млрд частных инвестиций. В этом году планируем еще 55 млрд объявленных внебюджетных инвестиций».
Инвестиции идут, например, в винодельческую отрасль. Только в этом году федеральный Минсельхоз выделяет для севастопольских виноделов 738 млн рублей для закладки новых виноградников. «На Инкерманском заводе идет масштабная модернизация. Будет создан целый центр винного туризма. 4,2 млрд инвестиций, — сообщил Развожаев, и Путин вспомнил, что этот завод расположен рядом со старинным скальным монастырем».
В этой отрасли есть еще два крупных инвестора — каждый в свой бизнес тоже вложил более 4 млрд рублей. И это дает результат: Развожаев признался, что особую гордость севастопольцы испытали, когда смотрели новости с приема президентом лидеров иностранных государств в честь Дня Победы. «У нас там были только российские вины», — заметил Путин.
Оказалось, что не просто российские, а вина, сделанные из севастопольского винограда. «Там было крымское вино, но это было вино севастопольского терруара – “Блан де Неж”, выращенное в Севастополе. Для нас это особая гордость», — сказал Развожаев.
Губернатор рассказал также о развитии в Казачьей бухте, где базируется легендарная 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, социального кластера. Построены начальная и средняя школы, детский сад, поликлиника. В этом году открыт культурный центр.
В городе остается проблема, о которой говорят и постоянно спрашивают жители Севастополя — реконструкция Исторического бульвара. «Это целый комплекс памятников Крымской войны 1854–1855 года. Началась реставрация. Потом работы были остановлены, потом возобновились. Министерство культуры практически все памятники, объекты культурного наследия там отреставрировало. Отреставрировали панораму [обороны Севастополя в ходе Крымской войны], заканчивают приводить в порядок картину Франца Рубо. Остается сделать благоустройство, — отметил Развожаев. –
Проект знаковый. Люди очень переживают, постоянные вопросы по этому поводу. Это самый центр города, а там много лет стоит руинированный парк».
Развожаев попросил изменить финансирование проекта реконструкции и ускорить работы. Президент без лишних вопросов поддержал эту просьбу.
То, что Путин второй раз за четыре месяца принимает у себя губернатора Севастополя, говорит об особом статусе и особом отношении президента к городу-герою, объясняют эксперты. Севастополь с начала СВО постоянно подвергается атакам дронов и ракет со стороны ВСУ. Но это, показывает Путин, не тормозит развитие города: в Севастополе появляются новые объекты, предприятия, восстанавливается то, что было разрушено за годы украинской истории.
Развожаев, как и Севастополь, находятся в Кремле на особом счету, объяснил URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Севастополь является патриотической столицей России. «Там очень много стратегических проектов, которые важны как с точки зрения логистики, так и с точки зрения духовности, патриотизма.
Традиционно Севастополь входит в топ-5 регионов по уровню поддержки президента. Развожаев на хорошем счету у Кремля, и это объясняет частоту контактов главы Севастополя с президентом России», — отметил Минченко.
По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, президент демонстрирует поддержку севастопольцев в сложное для них время. «Путин видит их проблемы. Он заслушивает губернатора и принимает необходимые решения. Это показатель того, что Развожаев встроен в вертикаль, что внимание к нему, а через него — к Севастополю и к его жителям высоко, и проблемы города-героя постоянно находятся на его контроле.
Это демонстрация гражданам внимания президента к их проблемам», — отметил Еловский.
Эксперты сходятся во мнении, что такое внимание Путина к проблемам севастопольцев, оперативная реакция на их запросы связано не столько с выборами губернатора, которые предстоят в сентябре, и поддержкой лично Развожаева. Скорее это связано с тем, что город больше трех лет находится под прицелом ВСУ.
Директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов отмечает, что в Севастополе реализуются важные для жителей проекты, которые поддержаны, а некоторые инициированы президентом. Так было, например, со строительством музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». «Таким образом президент „компенсирует“ трудности, связанные с тем, что людям приходится жить в условиях осажденной крепости», — заключил Ларионов.
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