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Главные новости Курганской области
19:10  14 февраля 2018 0

«Не похоже, но оригинально». Курганские заключенные слепили из снега Ждуна. ФОТО

Мем помог осужденным победить в творческом конкурсеФото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области

Заключенные колонии №6 в поселке Иковка под Курганом слепили из снега Ждуна. Мем они представили на творческий конкурс ледяных скульптур среди исправительных учреждений Зауралья.

Как отметили в пресс-службе регионального УФСИН России, Ждун получился «не совсем похоже, но оригинально». Заключенные иковской колонии поразили жюри полетом фантазии: на конкурс они изготовили восемь скульптур, среди которых были также собаки, лев, черепаха и акула — это и обеспечило им первое место.

«Серебра» удостоились осужденные лечебного исправительного учреждения №3 в Кургане. Они слепили три фигуры, среди которых судьям больше всего запомнился символ 2018-го года — желтая земляная собака. Третье место заняли женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №7 поселка Юргамыш, с композицией по мотивам мультфильма «101 далматинец».

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Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области

В управлении ФСИН также добавили, что жюри лояльно отнеслось ко всем представленным работам, так как в этом году в области наблюдался дефицит снега. Участников конкурса, занявших призовые места, поощрят начальники исправительных учреждений.

Вера Чернышева
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