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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:52  16 апреля 2018 1

Российские СМИ массово закрывают свои Telegram-каналы

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , запрет, соцсети, коммуникации, сеть, stop, стоп, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, блокировка
При попытке зайти на канал появляется сообщение об отсутствии доступаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Многие российские интернет-издания прекратили вещание в Telegram-каналах. На данный момент не удается зайти в канал RT, РИА «Новости», НТВ, Вестей, ТАСС, «Интерфакса». Большинство из них закрылись примерно в полдень. На некоторых сайтах уже исчез значок, кликнув по которому можно было перейти в Telegram-канал издания. Происходящее связано с блокировкой популярного мессенджера в России.

«Единая Россия» также прекратила вести Telegram-канал «ИнформЕР». «Партия с сегодняшнего дня прекращает работу своего официального канала. Аналогичные каналы созданы в других мессенджерах — Viber, ICQ, ТамТам», — заявили в пресс-службе фракции. В «ЕР» отметили, что не исключают возможности возврата к мессенджеру, если руководство Telegram выполнит все требования Роскомнадзора,.

Сегодня, 16 апреля, провайдеры связи начали блокировать сервис по требованию Роскомназдора. Ведомство также потребовало от Apple и Google удалить приложение месседжера из своих онлайн-магазинов, чтобы скачивание было недоступным. Напомним, Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования.

Ксения Томашова
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