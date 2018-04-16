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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:18  16 апреля 2018 0

Роскомнадзор заблокировал Telegram

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , телефон, смартфон, запрет, коммуникации, сеть, stop, стоп, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, блокировка
Мессенджер внесли в список заблокированных ресурсовФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое приводит портал RT.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение в пользу блокировки мессенджера Telegram в России. С таким требованием в суд ранее обратился Роскомнадзор, так как владельцы мессенджера не предоставили ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. Представители Telegram на заседание суда не явились.

Дарья Корчак
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