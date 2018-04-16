Роскомнадзор заблокировал Telegram

Мессенджер внесли в список заблокированных ресурсов
Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое приводит портал RT.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение в пользу блокировки мессенджера Telegram в России. С таким требованием в суд ранее обратился Роскомнадзор, так как владельцы мессенджера не предоставили ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. Представители Telegram на заседание суда не явились.