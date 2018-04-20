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Главные новости Тюменской области
16:31  20 апреля 2018 0

В Тюмени наказали сразу два ТЦ, проваливших проверку после кемеровской трагедии

ТЦ в Тюмени оштрафовали на 150 тысяч рублейНиколай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Тюмени ТРЦ «Гудвин» оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Наказанию подвергся и «Тюменский ЦУМ». Оба торговых центра должны будут ликвидировать недочеты и заплатить штраф в 150 тысяч рублей.

Сотрудники городской прокуратуры вместе с работниками регионального пожарного надзора МЧС в ходе проверки обнаружили множество проблем и недостатков в ТЦ «Гудвин» (ООО «Мегаполис-Сервис»). Баннеры на фасадах здания были изготовлены из горючих материалов. Между частями здания, имеющими разный класс пожарной опасности, не было противопожарных преград. Противопожарные ворота не были оборудованы автоматической системой закрытия во время ЧП. Звуковое оповещение о пожаре в кинозалах не обеспечивало общий уровень громкости.

В «Тюменском ЦУМе» проверка обнаружила под эскалатором на первом этаже кофейню, где были деревянная мебель и горючие материалы. На эвакуационных путях не были закреплены ковры. По всему зданию либо отсутствовали, либо были неправильно установлены знаки пожарной безопасности. В ЦУМе также не было табличек с телефоном для вызова пожарных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Тюмени.

По результатам проверки прокуратура Тюмени в отношении ООО «Тюменский ЦУМ» и ООО «Мегаполис-Сервис» инициировала дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Руководителям компаний вынесены представления. Каждый ТЦ также оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее из ТЦ «Гудвин» эвакуировали почти 350 человек, сработала пожарная тревога. Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла трагедия. В пожаре погибли 64 человека, из них — 41 ребенок.

Иван Шестак
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