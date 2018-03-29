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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
15:56  29 марта 2018 0

В Тюмени из торгового центра «Гудвин» эвакуировали сотни человек

Минирование ТРЦ
Кто-то решил проверить готовность центра к ЧПФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский ТРЦ «Гудвин» эвакуировали из-за пожарной тревоги. На улицу вывели 350 человек.

К месту происшествия сразу прибыли спецслужбы. Замглавы пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич сообщил, что в здании не было обнаружено задымления. «В ТРЦ „Гудвин“ сработала сигнализация. Кто ее нажал — неизвестно, но в здании никакого задымления не обнаружено», — приводит слова Грибича портал 72.ру.

После страшного пожара в Кемерове, в котором погибло 64 человека по стране активизировались проверки безопасности. Так, в Екатеринбурге 27 марта в массовом порядке проводили учебные эвакуации. Проверка торговых центров на Ямале выявила множество нарушений.

Семен Гринберг
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