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05 мая 2018
20:56  05 мая 2018 0

Из певца Шуры выкачали 10 литров жира. «Он так противно пахнет — кошками»

Концерт Шуры. Курган, шура, медведев александр
Шура перечислил все операции, через которые ему пришлось пройтиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шоумен Александр Медведев, известный как Шура, рассказал, как и почему за десять лет его внешность кардинально изменилась. По его словам, он пережил не одну косметическую операцию из-за проблем со здоровьем.

«Я сделал зубы, губы, глаза, поставил себе нити в лицо», — рассказал певец в эфире НТВ. Кроме того он перенес четыре операции по липосакции, в ходе которых из него откачали в сумме 10 литров жира. После одной из операций Шуре разрешили посмотреть, от чего он избавился. «Я помню, как принесли эту банку с жиром, а он еще так противно пахнет — кошками», — вспоминает певец.

Как объяснил певец, проблемы с лишним весом возникли у него в ходе лечения онкологического заболевания. Но липосакция — крайняя мера, прибегать к которой он больше не планирует. После операции «все очень быстро возвращается назад, причем в большем объеме, и жир становится очень плотным, который уже ничем не разбить», — пояснил свое решение Александр Медведев.

Напомним, что помимо прочих учреждений Шура лечился и на Урале — в центре им. Илизарова в Кургане. Как писало «URA.RU», ему сделали сложную операцию на тазобедренном суставе. Под присмотром врачей артист устраивал различные мероприятия с пациентами и даже успевал вести светскую жизнь. Большой резонанс вызвали слова певца о том, что он считает Курган «полным говном».

Виктор Жуков
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