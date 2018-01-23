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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Курганской области
13:33  23 января 2018 25

«Городочек ваш — говно полное!» Певец Шура высказал все, что думает о Кургане

На пресс-конференцию в клинике Илизарова пришли десятки курганских журналистовФото: shuramedvedev, Instagram

Певец Шура, который проходит лечение в курганском центре Илизарова, сделал неожиданное заявление на пресс-конференции 23 января. «Городочек ваш — говно полное!» — заявил Александр Медведев журналисту на вопрос о том, что в Кургане произвело на него наибольшее впечатление.

При этом артист отметил, что его характеристика не касается клиники Илизарова и местных жителей. «Я говорю о состоянии дорог, о домах, но какие золотые люди у вас!» — заявил Шура.

Певца поразило, насколько внимательно отнеслись к нему курганцы в первый день его пребывания в городе. «Я стоял на перекрестке, мы ждали такси, из мясного магазина [„Велес“] выбежала женщина c пакетом: „Саша, это так вкусно, возьмите!“ С другой стороны девочка дергает за рукав: „Дядя Саша, это брошка ручной работы, хочу вам подарить!“ С третьей стороны подходит тетенька, говорит: „У меня ларек с мороженым за углом, пойдемте к нам, оно вкуснейшее“. Господи, где еще таких людей найти, я не знаю», — признался артист.

Шура также отметил, что лечение предпочитает проходить только на родине: «В России есть замечательные светлые умы и золотые руки. Не надо никаких Швейцарий, Франций — там любят только наши деньги, здесь любят нас как людей».

Напомним, что Шура прилетел на лечение в Курган в начале января. Ему провели сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Сегодня, 23 января, в центре Илизарова состоялась пресс-конференция с артистом.

Вера Чернышева
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