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24 января 2018
23 января 2018
18:13  23 января 2018 26

«Ехал бы в Израиль, где все вылизано». В Сети набросились на певца Шуру, назвавшего Курган «говном»

Пресс-конференция певца Шуры. Курган, шура, медведев александр
Пресс-конференция известного певца вызвала массу эмоцийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане заявление певца Шуры (Александра Медведева) «Городочек ваш — говно полное!» вызвало массу споров среди местных жителей. Большинство зауральцев возмутила такая характеристика, но нашлись и согласные с приехавшей на лечение столичной знаменитостью.

Певец Александр Медведев в ходе пресс-конференции в столице Зауралья 23 января, отвечая на вопрос журналиста, что он думает о Кургане, заявил: «Городочек ваш — говно полное!». При этом артист отметил, что эти слова не касаются клиники Илизарова (там он проходит лечение — прим. ред.) и местных жителей. «Я говорю о состоянии дорог, о домах, но какие золотые люди у вас!» — поправился Шура.

Такая характеристика Кургана возмутила большую часть горожан: «Зачем приехал сюда лечиться, ехал бы в Израиль, где всё вылизано. Так как же будет жить и хорошеть город, если в него приезжают такие «жмоты», «Стыдно за то, что такое чмо приехало в Курган…», «Сам он говно полное», «Город у нас огонь и жители тоже!» «Наш город лучший», — пишут в комментариях в соцсетях курганцы.

Впрочем, некоторые признают правоту столичной знаменитости: «По существу ведь все верно. Дороги убиты, коммуникации тоже. Кругом все серое и однотонное, на улицах вечная пыль».

Как писало «URA.RU», Шура прилетел на лечение в Курган в начале января. В Центре Илизарова ему провели сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Хирургов он назвал спасителями.

Наталья Михалева
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