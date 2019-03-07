Мормонов-американцев задержали в Новороссийске

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 02:32
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Флаги США, флаг сша
Граждане США нарушили режим пребывания в пограничной зонеФото: unsplash.com © URA.RU

Нескольких граждан США задержали в городе Новороссийске Краснодарского края. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила эту информацию.

Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США», — цитирует Марию Захарову RT. При этом она отметила, что «конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам».

Как уточняет «Национальная служба новостей», американские граждане признаны виновными в нарушении режима пребывания в пограничной зоне. Установлены их личности — это мормоны Дэвид Гаага и Коле Бродовский. Телеканал CNN, ссылаясь на представителя Госдепа, утверждает, что американцы были волонтерами и их задержали в местном молитвенном доме.

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