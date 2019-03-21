РЖД построят новый офис за 72 миллиарда рублей

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 11:31
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Екатеринбург с башни
Новый офис РЖД появится на грузовом дворе около Рижского вокзалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

ОАО РЖД планирует построить новый офис в Москве, куда переедет вместе со всеми своими дочерними компаниями. Строительство офиса обойдется компании в 72 миллиарда рублей.

Проект получил название «РЖД-сити». Новое офисное здание компании общей площадью 450 тысяч кв. метров должно появиться на грузовом дворе около Рижского вокзала, пишут «Ведомости». Переезд в единый офис позволит корпорации улучшить коммуникации между подразделениями, рассказали изданию источники, близкие к РЖД.

За 2018 год компания «РЖД» выделила на реконструкцию железнодорожных вокзалов в Красноярске и Абакане 700 миллионов рублей, пишет ИА FlashSiberia. В рамках подготовки к зимней Универсиаде, которая прошла в Красноярске в марте этого года, на обоих вокзалах установили модули электронной очереди в билетные кассы и централизованную систему информирования пассажиров.

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