РЖД построят новый офис за 72 миллиарда рублей

ОАО РЖД планирует построить новый офис в Москве, куда переедет вместе со всеми своими дочерними компаниями. Строительство офиса обойдется компании в 72 миллиарда рублей.
Проект получил название «РЖД-сити». Новое офисное здание компании общей площадью 450 тысяч кв. метров должно появиться на грузовом дворе около Рижского вокзала, пишут «Ведомости». Переезд в единый офис позволит корпорации улучшить коммуникации между подразделениями, рассказали изданию источники, близкие к РЖД.
За 2018 год компания «РЖД» выделила на реконструкцию железнодорожных вокзалов в Красноярске и Абакане 700 миллионов рублей, пишет ИА FlashSiberia. В рамках подготовки к зимней Универсиаде, которая прошла в Красноярске в марте этого года, на обоих вокзалах установили модули электронной очереди в билетные кассы и централизованную систему информирования пассажиров.