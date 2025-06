Один из крупнейших аэропортов России вернули государству: история достижений и трагедий Домодедово

В доход государства конфискован аэропорт Домодедово

18 июня 2025 в 08:29 Размер текста - 17 +

Домодедово работает в штатном режиме на фоне решения о его передаче государству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив обратить в доход государства активы ООО «ДМЕ Холдинг» — управляющей компании аэропорта Домодедово. Суд признал, что владельцы аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган незаконно установили контроль над стратегическим объектом, скрыв иностранное участие через резидентство в Турции, ОАЭ и Израиле, без согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Несмотря на это, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами. История Домодедово, международного аэропорта федерального значения и второго по пассажиропотоку в России, насчитывает более полувека взлетов и падений. Строительство и первые годы В аэропорту Домодедово действует островная система регистрации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Строительство аэропорта Домодедово началось в 1957 году и завершилось в 1963 году. Первый пассажирский рейс выполнен 25 марта 1964 года, а официальное открытие состоялось 20 мая 1965 года. Аэропорт создавался как ключевой узел гражданской авиации. В 1978 году на его базе было учреждено Домодедовское производственное объединение гражданской авиации (ДПО ГА), заложившее основу для дальнейшего развития. Получение статуса международного аэропорта и достижения В 1992 году Домодедово получил статус международного, что позволило ему стать важным хабом для внутренних и международных рейсов. Расположенный на границе городского округа Домoдедово и Раменского района Московской области, в 45 км к юго-востоку от центра Москвы и в 22 км от МКАД, аэропорт, официально названный «Москва (Домодедово)» имени Михаила Ломоносова, обслуживает регулярные рейсы по России, а также в Европу, Азию и Африку. Являясь вторым по величине пассажиропотока аэропортом России после Шереметьево, он служит московским хабом глобального альянса Oneworld и авиакомпании S7 Airlines, а также входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы. Среди достижений этого периода: В 2000-х годах Домодедово стал первым российским аэропортом, внедрившим современные системы управления пассажиропотоком и автоматизированные технологии обработки багажа, что позволило ему обслуживать до 30 млн пассажиров ежегодно в пиковые годы (например, 28,3 млн в 2013 году).

В 2003 году аэропорт получил награду World Airport Awards как лучший аэропорт Восточной Европы по версии Skytrax, что подчеркивало его лидерство в регионе.

В 2010 году Домодедово первым в России сертифицировал терминал для обслуживания Airbus A380, что укрепило его позиции как хаба для международных перевозок.

Аэропорт разработал уникальную систему параллельных взлетно-посадочных полос, позволяющую одновременно принимать и отправлять рейсы, что повысило пропускную способность и сократило задержки.

В 2014 году Домодедово был признан лучшим аэропортом России по версии Business Traveller Awards благодаря высокому уровню сервиса и удобству для пассажиров. Приватизация и споры вокруг собственности НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Домодедово конфисковали в доход государства: история скандала В 1996 году правительство РФ решило приватизировать аэропорт. На базе ДПО ГА создали три предприятия: ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» с федеральным имуществом (здания, взлетно-посадочные полосы, оборудование стоимостью 750 млн рублей), а также два ОАО — «Авиакомпания „Домодедовские авиалинии“» (закрыта в 2009 году) и «Аэросервис Домодедово». Эти активы перешли под контроль группы «Ист Лайн», основанной Дмитрием Каменщиком и Антоном Баковым в 1997 году. «Ист Лайн» изначально арендовала грузовые самолеты у ДПО ГА для перевозки товаров из Китая, а в 1996 году вложилась в строительство нового пассажирского терминала, получив долю в проекте. В 1998 году ГУП передало не подлежащее приватизации имущество в аренду ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» (входит в «Ист Лайн») на 75 лет. Генеральным агентом стало ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг», принадлежавшее компании FML Ltd (остров Мэн). В начале 2000-х активы аэропорта переоформили на кипрскую компанию Hacienda Investments Ltd. В 2005 году Росимущество подало иск о возврате аэровокзального комплекса в госсобственность, обвиняя в незаконной приватизации. В 2008 году Арбитражный суд Московской области поддержал иск, но Высший арбитражный суд РФ оставил комплекс в собственности Hacienda Investments Ltd. В 2016 году Каменщик выкупил активы через иностранных физлиц и офшоры, что, по версии Генпрокуратуры, также происходило без согласования с властями. В январе 2025 года Генпрокуратура наложила арест на доли ООО «ДМЕ Холдинг», указав на иностранное резидентство Каменщика (Турция, ОАЭ) и Когана (Израиль) и вывод средств за рубеж. В апреле суд отказал им в снятии запрета на выезд из РФ. 17 июня 2025 года суд передал активы в госсобственность, завершив эпоху частного управления. Несмотря на падение облигаций, аэропорт работает стабильно. Теракты и катастрофы Теракт 24 августа 2004 года: около 22:56 два самолета, вылетевших из Домодедово, потерпели крушение в результате терактов. Ту-154Б2 авиакомпании «Сибирь», направлявшийся в Сочи, разбился в Ростовской области, погибли 46 человек. Ту-134А авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», летевший в Волгоград, упал в Тульской области, погибли 43 человека. Расследование подтвердило, что взрывы устроили женщины-смертницы, проникшие на борт из-за недостатков в досмотре. Теракты стали переломным моментом для авиационной безопасности в России, приведя к ужесточению проверок и реформам в аэропортах. Слабые меры безопасности в Домодедово вызвали критику и пересмотр процедур. На фоне решения суда облигации Домодедово снижаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Катастрофа 4 декабря 2010 года: самолет Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана», вылетевший из Внуково в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в Домодедово. После взлета отказал один двигатель, а при снижении — еще два, генераторы и навигация. В сложных метеоусловиях самолет приземлился правее полосы 32П, пересек ее, выкатился на левую боковую полосу и, столкнувшись с неровностью рельефа, разрушился. Из 163 пассажиров и девяти членов экипажа погибли двое, 83 пострадали. Теракт 24 января 2011 года: в 16:32 в зале международного прилета Домодедово прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником Магомедом Евлоевым. Погибли 37 человек, 168 получили ранения. Проверки Генпрокуратуры, Следственного комитета и Минтранса выявили, что аэропорт контролировался офшорными структурами «Ист Лайн», что осложняло управление безопасностью. Трагедия привела к масштабным изменениям в досмотре пассажиров и усилению контроля в российских аэропортах. Современные вызовы и падение пассажиропотока Оснащенный двумя взлетно-посадочными полосами и способный принимать любые типы воздушных судов, Домодедово долгое время лидировал в России, но в последние годы столкнулся с трудностями. В 2024 году пассажиропоток упал на 21,6% — до 15,6 млн человек, а в 2023 году убытки составили 6,8 млрд рублей. Это связано с отказом государства строить третью ВПП, банкротством авиакомпании «Трансаэро» в 2015 году и переориентацией S7 Group на аэропорт в Новосибирске после 2022 года. Сложности добавила громоздкая система управления, созданная Каменщиком, которая, по мнению экспертов, сделала аэропорт менее гибким и конкурентоспособным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

