Как живет звезда эстрады Григорий Лепс: любовь Путина, миллионы для бойцов СВО и 18-летняя невеста

Григорий Лепс 16 июля отмечает 62-летие

15 июля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

16 июля Григорию Лепсу исполняется 62 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Григорий Лепс (при рождении Лепсверидзе) — заслуженный артист России, певец, музыкант, известный такими хитами как «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Она не твоя» и многими другими, 16 июля отметит 62-летие. За свою долгую карьеру он получил не мало наград, среди них «Золотой граммофон», «World Music Awards», «Песня года» и другие. В 2021 году артист занял 36-ю строчку рейтинга Forbes «50 самых успешных звезд в России». О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале URA.RU. Биография Григорий Лепс родился в Сочи в семье работника мясокомбината Виктора Лепсверидзе и медсестры на хлебозаводе Нателлы Лепсверидзе. В 14 лет поступил в музыкальное училище, которое окончил по классу ударных. Там же он познакомился со своей первой женой Светланой Дубинской. В браке у них родилась дочь, на тот момент Лепсу было всего 22 года. После училища он служил в армии в Хабаровске, на военном заводе. В 2002 году Григорий Лепс выпустил альбом «На струнах дождя», песни в котором стали хитами Фото: Микляев Сергей/ТАСС По возвращении Лепс стал петь в ресторанах и гостиницах, был солистом группы «Индекс-398». В Москву перебрался в 1992 году, когда ему было 30 лет. Спустя два года Лепс выпустил альбом «Храни Вас Бог», песня из которого «Натали» стала всероссийским хитом. Также поворотным моментом в карьере певца стал конец 90-х, когда он выпустил клипы на песни «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность», которые получили большую популярность. В 2002 году Григорий Лепс выпускает альбом «На струнах дождя», в котором песни «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь» стремительно стали мега-хитами. В 2007 году он совместно с Ириной Аллегровой представляют песню «Я тебе не верю», за которую они получили «Золотой граммофон». В этот период певец находился на пике своей карьеры, каждая песня становилась хитом (среди них «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие). Однако в 2018 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс заявил, что больше не будет номинироваться на премии, потому что уже получил «все, что должен был получить от жизни». Выступление Григория Лепса в московском метрополитене Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Уважение Путина Лепс является любимым певцом президента России Владимира Путина и любимым певцом во всей стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В 2022 году глава государства дал певцу звание Народного артиста РФ. Григорий Лепс во время концерта в «Крокус Сити Холле» в рамках празднования своего 60-летия Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Помощь СВО Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным «Веном» подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, которое было размещено в Telegram-канале артиста. Известно, что на тот момент парню было 30 лет. Ранее в июне 2023 года на неформальной встрече после Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская предложили выплачивать российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый танк, поставленный Украине Западом. Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая невеста Новость по теме Что известно о 18-летней невесте Лепса Авроре Киба Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, в начале этой весны она отпраздновала свое 18-летие. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Воспитывалась девушка в состоятельной семье. Ее родители владеют домом в том же районе, что и Лепс. О знакомстве Григория и Авроры известно, что их познакомила мама девушки, светская львица Татьяна Киба. Друзья певца отмечают, что роман положительно на него влияет: он бросил пить алкоголь и занялся спортом. Певец стремительно сделал предложение девушке, однако она не спешит с ответом. На все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой, он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да». Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Григорий Лепс (при рождении Лепсверидзе) — заслуженный артист России, певец, музыкант, известный такими хитами как «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Она не твоя» и многими другими, 16 июля отметит 62-летие. За свою долгую карьеру он получил не мало наград, среди них «Золотой граммофон», «World Music Awards», «Песня года» и другие. В 2021 году артист занял 36-ю строчку рейтинга Forbes «50 самых успешных звезд в России». О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале URA.RU. Григорий Лепс родился в Сочи в семье работника мясокомбината Виктора Лепсверидзе и медсестры на хлебозаводе Нателлы Лепсверидзе. В 14 лет поступил в музыкальное училище, которое окончил по классу ударных. Там же он познакомился со своей первой женой Светланой Дубинской. В браке у них родилась дочь, на тот момент Лепсу было всего 22 года. После училища он служил в армии в Хабаровске, на военном заводе. По возвращении Лепс стал петь в ресторанах и гостиницах, был солистом группы «Индекс-398». В Москву перебрался в 1992 году, когда ему было 30 лет. Спустя два года Лепс выпустил альбом «Храни Вас Бог», песня из которого «Натали» стала всероссийским хитом. Также поворотным моментом в карьере певца стал конец 90-х, когда он выпустил клипы на песни «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность», которые получили большую популярность. В 2002 году Григорий Лепс выпускает альбом «На струнах дождя», в котором песни «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь» стремительно стали мега-хитами. В 2007 году он совместно с Ириной Аллегровой представляют песню «Я тебе не верю», за которую они получили «Золотой граммофон». В этот период певец находился на пике своей карьеры, каждая песня становилась хитом (среди них «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие). Однако в 2018 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс заявил, что больше не будет номинироваться на премии, потому что уже получил «все, что должен был получить от жизни». Лепс является любимым певцом президента России Владимира Путина и любимым певцом во всей стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В 2022 году глава государства дал певцу звание Народного артиста РФ. Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным «Веном» подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, которое было размещено в Telegram-канале артиста. Известно, что на тот момент парню было 30 лет. Ранее в июне 2023 года на неформальной встрече после Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская предложили выплачивать российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый танк, поставленный Украине Западом. Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, в начале этой весны она отпраздновала свое 18-летие. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Воспитывалась девушка в состоятельной семье. Ее родители владеют домом в том же районе, что и Лепс. О знакомстве Григория и Авроры известно, что их познакомила мама девушки, светская львица Татьяна Киба. Друзья певца отмечают, что роман положительно на него влияет: он бросил пить алкоголь и занялся спортом. Певец стремительно сделал предложение девушке, однако она не спешит с ответом. На все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой, он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да».