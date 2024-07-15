Как живет звезда эстрады Григорий Лепс: любовь Путина, миллионы для бойцов СВО и 18-летняя невеста

Григорий Лепс (при рождении Лепсверидзе) — заслуженный артист России, певец, музыкант, известный такими хитами как «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Она не твоя» и многими другими, 16 июля отметит 62-летие. За свою долгую карьеру он получил не мало наград, среди них «Золотой граммофон», «World Music Awards», «Песня года» и другие. В 2021 году артист занял 36-ю строчку рейтинга Forbes «50 самых успешных звезд в России». О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале URA.RU.
Биография
Григорий Лепс родился в Сочи в семье работника мясокомбината Виктора Лепсверидзе и медсестры на хлебозаводе Нателлы Лепсверидзе. В 14 лет поступил в музыкальное училище, которое окончил по классу ударных. Там же он познакомился со своей первой женой Светланой Дубинской. В браке у них родилась дочь, на тот момент Лепсу было всего 22 года. После училища он служил в армии в Хабаровске, на военном заводе.
В 2002 году Григорий Лепс выпустил альбом «На струнах дождя», песни в котором стали хитами
Фото: Микляев Сергей/ТАСС
По возвращении Лепс стал петь в ресторанах и гостиницах, был солистом группы «Индекс-398». В Москву перебрался в 1992 году, когда ему было 30 лет. Спустя два года Лепс выпустил альбом «Храни Вас Бог», песня из которого «Натали» стала всероссийским хитом. Также поворотным моментом в карьере певца стал конец 90-х, когда он выпустил клипы на песни «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность», которые получили большую популярность. В 2002 году Григорий Лепс выпускает альбом «На струнах дождя», в котором песни «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь» стремительно стали мега-хитами.
В 2007 году он совместно с Ириной Аллегровой представляют песню «Я тебе не верю», за которую они получили «Золотой граммофон». В этот период певец находился на пике своей карьеры, каждая песня становилась хитом (среди них «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие). Однако в 2018 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс заявил, что больше не будет номинироваться на премии, потому что уже получил «все, что должен был получить от жизни».
Выступление Григория Лепса в московском метрополитене
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Уважение Путина
Лепс является любимым певцом президента России Владимира Путина и любимым певцом во всей стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В 2022 году глава государства дал певцу звание Народного артиста РФ.
Григорий Лепс во время концерта в «Крокус Сити Холле» в рамках празднования своего 60-летия
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Помощь СВО
Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным «Веном» подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, которое было размещено в Telegram-канале артиста. Известно, что на тот момент парню было 30 лет.
Ранее в июне 2023 года на неформальной встрече после Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская предложили выплачивать российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый танк, поставленный Украине Западом.
Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей
Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, в начале этой весны она отпраздновала свое 18-летие. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица.
Воспитывалась девушка в состоятельной семье. Ее родители владеют домом в том же районе, что и Лепс. О знакомстве Григория и Авроры известно, что их познакомила мама девушки, светская львица Татьяна Киба. Друзья певца отмечают, что роман положительно на него влияет: он бросил пить алкоголь и занялся спортом. Певец стремительно сделал предложение девушке, однако она не спешит с ответом. На все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой, он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да».
Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица.
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Григорий Лепс (при рождении Лепсверидзе) — заслуженный артист России, певец, музыкант, известный такими хитами как «Самый лучший день», «Я тебе не верю», «Она не твоя» и многими другими, 16 июля отметит 62-летие. За свою долгую карьеру он получил не мало наград, среди них «Золотой граммофон», «World Music Awards», «Песня года» и другие. В 2021 году артист занял 36-ю строчку рейтинга Forbes «50 самых успешных звезд в России». О ярких моментах в биографии, молодой невесте и поддержке СВО — в материале URA.RU. Григорий Лепс родился в Сочи в семье работника мясокомбината Виктора Лепсверидзе и медсестры на хлебозаводе Нателлы Лепсверидзе. В 14 лет поступил в музыкальное училище, которое окончил по классу ударных. Там же он познакомился со своей первой женой Светланой Дубинской. В браке у них родилась дочь, на тот момент Лепсу было всего 22 года. После училища он служил в армии в Хабаровске, на военном заводе. По возвращении Лепс стал петь в ресторанах и гостиницах, был солистом группы «Индекс-398». В Москву перебрался в 1992 году, когда ему было 30 лет. Спустя два года Лепс выпустил альбом «Храни Вас Бог», песня из которого «Натали» стала всероссийским хитом. Также поворотным моментом в карьере певца стал конец 90-х, когда он выпустил клипы на песни «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность», которые получили большую популярность. В 2002 году Григорий Лепс выпускает альбом «На струнах дождя», в котором песни «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь» стремительно стали мега-хитами. В 2007 году он совместно с Ириной Аллегровой представляют песню «Я тебе не верю», за которую они получили «Золотой граммофон». В этот период певец находился на пике своей карьеры, каждая песня становилась хитом (среди них «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие). Однако в 2018 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс заявил, что больше не будет номинироваться на премии, потому что уже получил «все, что должен был получить от жизни». Лепс является любимым певцом президента России Владимира Путина и любимым певцом во всей стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В 2022 году глава государства дал певцу звание Народного артиста РФ. Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным «Веном» подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, которое было размещено в Telegram-канале артиста. Известно, что на тот момент парню было 30 лет. Ранее в июне 2023 года на неформальной встрече после Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская предложили выплачивать российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый танк, поставленный Украине Западом. Григорий Лепс впервые после развода появился на красной дорожке музыкальной премии МУЗ-ТВ с молодой и незнакомой широкой аудитории девушкой. Стало известно, что ее зовут Аврора Киба, в начале этой весны она отпраздновала свое 18-летие. Совершеннолетие девушка отметила роскошным праздником в Дубае. Избранница музыканта является выпускницей балетной школы, сейчас она студентка и начинающая певица. Воспитывалась девушка в состоятельной семье. Ее родители владеют домом в том же районе, что и Лепс. О знакомстве Григория и Авроры известно, что их познакомила мама девушки, светская львица Татьяна Киба. Друзья певца отмечают, что роман положительно на него влияет: он бросил пить алкоголь и занялся спортом. Певец стремительно сделал предложение девушке, однако она не спешит с ответом. На все вопросы журналистов о том, является ли она его невестой, он отвечал одинаково: «Она еще не решила, но скорее всего да».