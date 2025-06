Telegraph: из Китая в Иран летали три загадочных самолета

Китайские транспортные самолеты регулярно исчезают с радаров при подлете к Ирану, несмотря на официально указанный маршрут в Европу. Об этом 18 июня сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные авианаблюдателей. "В каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану", — следует из данных полетов. Их приводит газета. «Эти грузы не могут не вызывать большого интереса, поскольку есть ожидания, что Китай может как-то помочь Ирану», — заявил осведомленный источник в беседе с The Telegraph. Он подчеркнул, что исчезновение самолетов с радаров именно у иранских границ усиливает подозрения относительно целей полетов. The Telegraph отмечает, что регулярные загадочные рейсы совпадают с обострением ситуации на Ближнем Востоке и предположениями о возможной поддержке Ирана со стороны Пекина. При этом официальные представители Китая и Ирана ситуацию не комментируют. В материале подчеркивается, что характер грузов, перевозимых этими самолетами, остается неизвестным. Ранее в мае 2025 года из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем российские и международные авиаперевозчики уже были вынуждены корректировать маршруты рейсов, чтобы избежать закрытого воздушного пространства над регионом. На фоне этих событий фиксируется рост подозрений в отношении характера грузов, которые китайские самолеты доставляют в Иран, что вызывает дополнительное внимание к перемещениям авиации в зоне Ближнего Востока.

