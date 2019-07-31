30 июля 2019
29 июля 2019

Курганец собирал коноплю рядом с управлением образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Курганцу грозит от трех до десяти лет лишения свободыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд рассмотрит уголовное дело курганца, который собирал дикорастущую коноплю в центре города, неподалеку от офиса управления образования на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«5 июля 2019 года обвиняемый, находясь у дома № 12 по улице Пролетарской в Кургане, днем собирал дикорастущую коноплю», — говорится в сообщении ведомства. Вес собранной конопли в итоге составил 247 граммов. За это преступление курганцу грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану уже получил от следователя представление с требованием уничтожить очаги произрастания конопли на подведомственной ему территории.

Ранее горожане сообщали о конопле, растущей прямо у здания правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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