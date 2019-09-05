Россияне будут оплачивать лицом свои покупки

«Ростелеком» вводит возможность оплаты покупок с помощью лица и голоса Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ростелеком» предложил россиянам оплачивать товары и услуги в магазинах, используя изображение своего лица. Прототип системы представят на форуме финансовых технологий Finopolis в Сочи в октябре.

«В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванного участника проекта. Ближе к концу осени функция будет доступна на широком рынке.

Для оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), куда входит слепок голоса и изображение лица, необходимо связать биометрические данные с банковской картой. Это можно будет сделать в приложении «Ростелекома» или банка, который поддерживает такой сервис. Покупки с помощью биометрии можно будет совершать на сумму до 1 тысячи рублей, для больших затрат потребуется ввести проверочный код.