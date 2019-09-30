Познер заявил, что взгляды Жириновского «смахивают на фашистские»

Телеведущий Владимир Познер полагают, что политические взгляды лидера ЛДПР Владимира Жириновского похожи на фашистские. Об этом журналист заявил в интервью изданию «Татар-информ».
«Я к Жириновскому отношусь совершенно определенно и очень давно. Он разыгрывает из себя клоуна, но на самом деле он не клоун. <…> Порой его высказывания смахивают на фашистские. На мой взгляд! Я не сказал, что он фашист, чтобы это было замечено», — отметил Познер.
Тележурналист уже не впервые жестко публично критикует Жириновского и его партию. Так, осенью прошлого года Познер говорил, что «искренне не понимает» тех россиян, которые голосуют на парламентских выборах за ЛДПР, благодаря чему Жириновский и его соратники получают возможность заседать в Госдуме РФ. До этого Познер, отвечая на вопрос одного из своих поклонников заявил, что, по его мнению, Жириновский «исходит из того, что народ — туп, его легко обмануть, надо только найти правильные слова».